TSV Wa.-Wa. und SV Hö.-Nie. unter Erfolgsdruck Die beiden Fußball-Landesligisten sind abstiegsbedroht und treffen morgen in Wachtendonk aufeinander.

TSV-Trainer Markus Müller bleibt aber weiter zuversichtlich und schöpft seinen Optimismus aus den vergangenen Spielen. „Ich bin nach wie vor von der Qualität meiner Mannschaft überzeugt. Das haben auch die beiden letzten Spiele gezeigt, die teilweise auch etwas unglücklich für uns gelaufen sind“, so Müller.

In der Tat war der TSV in den Spielen gegen die Top-Teams Arminia Klosterhardt und Mülheimer FC 97 auf Augenhöhe. Doch das alleine hilft nicht weiter. Die Wachtendonker brauchen Punkte. Und die sollen nun gegen die SV Hö.-Nie. her. In diesem Kellerduell geht es für beide Teams um vieles. „Ich sehe uns mit unseren Gästen auf Augenhöhe, das Ergebnis wird auch von der Tagesform abhängig sein“, sagt Müller.

Der Trainer ist am Sonntag verhindert und wird nicht vor Ort sein. Wieder dabei ist Tobias Tatzel, der gegen seinen ehemaligen Verein in der Startformation stehen wird. Auch Sören Höffler und Torhüter Lars Bergner stehen wieder zur Verfügung. Dagegen ist für Kai Baumeister, der sich eine schwere Sprunggelenkverletzung zugezogen hat, erst einmal eine längere Pause angesagt.