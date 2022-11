TSV Wa.-Wa. steht vor hoher Hürde Landesliga-Schlusslicht spielt beim Tabellendritten DJK Arminia Klosterhardt.

„Wir haben da ein richtig gutes Spiel gemacht, am Ende aber unglücklich, auch durch das Eigentor, verloren“, sagt Müller. „Nach der Niederlage in Broekhuysen vor zwei Wochen ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, das merkt man deutlich an den guten Trainigseinheiten. Wir sind auf einem richtigen Weg.“

Am Sonntag wartet beim Tabellendritten Arminia Klosterhardt um 15.30 Uhr wieder eine anspruchsvolle Aufgabe auf die Wachtendonker. Die junge und eingespielte gegnerische Mannschaft musste allerdings am vergangenen Sonntag bei der 0:1-Niederlage bei der SGE Bedburg-Hau im Meisterschaftskampf Federn lassen und kassierte dort die erste Saisonniederlage. Dies macht die Sache für den TSV Wachtendonk-Wankum nicht einfacher, denn diese Niederlage werden die Klosterhardter mit allen Mitteln versuchen, wieder auszubügeln.