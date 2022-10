TSV Wa.-Wa. steckt schon mitten im Abstiegskampf Landesliga, Gruppe 2: Gegen Blau-Weiß Dingden gab es für den TSV Wachtendonk-Wankum eine 1:2-Niederlage.

Markus Müller ist ein Freund klarer Worte. „Selbstverständlich hat für uns nach acht Spielen der Abstiegskampf bereits begonnen. Die Betonung liegt auf Kampf, und das muss jeder Spieler verinnerlichen“, sagte der Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum, der am Sonntag den nächsten Rückschlag hinnehmen musste. Der Vorletzte kassierte eine 1:2 (0:1)-Heimniederlage gegen Blau-Weiß Dingden und verharrt damit zunächst in der Abstiegszone.

In der Anfangsphase sahen gerade einmal rund 60 Zuschauer im Sportpark Laerheide eine ausgeglichene Partie. Der Gastgeber startete einige Angriffsversuche. Doch so richtig gefährlich wurde es vor dem Dingdener Tor nicht, weil die Kombinationen in Höhe des gegnerischen Strafraums versandeten. In der 28. Minute ging es auf der anderen Seite nach einem Wachtendonker Ballverlust im Mittelfeld ganz schnell. Der Ball landete beim Dingdener Mittelstürmer Mohamed Salman, der TSV-Keeper Lars Bergner keine Chance ließ.

Nach dem 0:1 lief zunächst beim Gastgeber kaum noch etwas zusammen. „Es hat mir überhaupt nicht gefallen, dass nach dem Rückstand die Köpfe meiner Spieler sofort unten waren. Aber das ist natürlich auch eine Frage des Selbstvertrauens, das aktuell angeschlagen ist“, so Müller. Nach dem Seitenwechsel hatte der TSV Wa.-Wa. wieder etwas mehr vom Spiel, ohne sich allerdings die ganz großen Torchancen erarbeiten zu können. In der 81. Minute bestrafte Gästeangreifer Kevin Juch einen Wachtendonker Abwehrfehler und sorgte mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Immerhin zeigte der Gastgeber in der Schlussphase Moral. Patrick Mertens, der ansonsten in der Wachtendonker Reserve in der Kreisliga B zum Einsatz kommt, erzielte in der 87. Minute nach Vorarbeit von Niclas Hoppe seinen ersten Landesliga-Treffer zum 1:2-Endstand. Am Sonntag folgt das Kellerduell beim Schlusslicht Sportfreunde Broekhuysen.