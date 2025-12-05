TSV Wa.-Wa. kann zufrieden sein

„Stressfrei“ – dieser Begriff bringt die sportliche Situation des A-Ligisten TSV Wachtendonk-Wankum auf den Punkt. Das Team hat die Hinrunde am vergangenen Sonntag mit einem 4:1 beim SV Veert beendet. Mit 23 Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis von 26:26 belegt das Team Rang sieben – bei äußerst komfortablen zehn Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Genau so hatte man sich das nach dem Abstieg aus der Bezirksliga in der Laerheide vorgestellt. „Wir mussten einen personellen Aderlass verkraften und wollten die Saison von Anfang an dazu nutzen, um eine neue Mannschaft aufzubauen. Ohne dabei den Blick nach unten richten zu müssen“, sagt Trainer Sebastian Tissen und stellt fest, dass das erste Etappenziel erreicht ist.

Stärken und Schwächen lassen sich in der Tabelle ablesen. Mitunter rauft sich der Coach als ehemaliger Torjäger noch die Haare, wenn er sieht, wie seine Schützlinge mit den Chancen umgehen. 26 erzielte Treffer – in dieser Hinsicht ist die Konkurrenz in der oberen Tabellenhälfte deutlich erfolgreicher. Auf der anderen Seite sind 26 Gegentore Beleg für eine stabile Abwehr. „Im Defensivbereich haben wir uns taktisch komplett neu aufgestellt. Wir sind sehr zufrieden damit, wie schnell und konsequent die Mannschaft die Vorgaben umgesetzt hat“, so Tissen. Ob er im neuen Jahr noch einmal auf den Platz zurückkehrt, um die Sturmflaute zu lindern, steht noch in den Sternen. „Uns fehlt natürlich ein echter Mittelstürmer. Aber wir wissen, in welchen Bereichen wir noch Luft nach oben haben und arbeiten daran“, so Tissen.

Den Entwicklungsprozess können der Trainer und seine Spieler in Ruhe vorantreiben – ganz ohne Stress. Ein sportliches Ziel verfolgt der TSV Wachtendonk-Wankum natürlich dennoch. Tissen: „Wir wollen unsere Punkteausbeute in der Rückserie noch einmal steigern. Das Potenzial bringen wir mit. Meine Mannschaft ist absolut wettbewerbsfähig.“