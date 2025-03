TSV Wa.-Wa. ist kaum noch zu retten

In einer etwas hektischen Anfangsphase erwischten die Gäste den besseren Start. In der neunten Minute schickte Luca Binas David Epp auf die Reise, der sich die Chance zum Xantener Führungstreffer nicht entgehen ließ. Danach hatte der TSV Wachtendonk-Wankum zwar optische Vorteil, blieb aber zu harmlos. Erst kurz vor der Pause gab es die erste Großchance für Leonard Meyendriesch, Xantens Schlussmann David Vengels war auf dem Posten. Im Gegenzug verpasste David Epp das mögliche 2:0.

Drei Minuten nach dem Seitenwechsel machte es der Xantener Angreifer besser, als er eine Vorlage von Hauke Riddermann zu seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag verwertete. Der Gastgeber gab sich noch nicht geschlagen. Erneut war es Leonhard Meyendriesch, der in der 54. Minute in aussichtsreicher Position scheiterte und wenig später nach einer Ecke per Kopf knapp das Ziel verfehlte.