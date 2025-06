Wachtendonk-Wankum ging zum Abschluss leer aus. – Foto: Pascal Derks

TSV Wa.-Wa. geht zum Abschluss knapp leer aus Bezirksliga, Gruppe 4: Trotz des bereits feststehenden Abstiegs wollte der Fußball-Bezirksligist TSV Wachtendonk-Wankum am letzten Spieltag noch einmal ein Ausrufezeichen setzen. Am Ende musste sich das Team aber dem VfL Tönisberg vor über 100 Zuschauern im heimischen Sportpark Laerheide mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Der VfL hat sich dadurch für die Relegation zur Landesliga qualifiziert. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 Tönisberg TSV WaWa

Für TSV-Trainer Sebastian Tissen spiegelt die Niederlage die Saison wider. „Erstmal Glückwunsch an den VfL. Es war kein sehr großer Unterschied zu sehen. Wir hätten nicht verlieren müssen. Wir hatten unsere Chancen, aber haben diese dann nicht genutzt. Das ist sinnbildlich. Am Ende haben wir in der gesamten Saison unsere Qualität nicht auf den Platz bringen können. Und das ist dann ausschlaggebend“, sagte Tissen.

Anschlusstreffer löst kein Comeback aus Ein Abspielfehler in der TSV-Defensive führte zum 0:1 durch Manuel Franken (28.), nachdem die Gastgeber beste Möglichkeiten ungenutzt ließen. Auch in der zweiten Hälfte zeigte sich der Absteiger mutig, belohnte sich aber letztlich nicht den Aufwand. Der VfL hingegen war eiskalt und erhöhte aus dem Nichts. Erneut Franken (59.) erzielte das 2:0. Trotz des doppelten Rückstandes gaben sich die Gastgeber nicht auf und verkürzten. Nick Armbrüster (74.) sorgte mit dem 2:1 nochmals für Spannung, was letztlich aber nur Ergebniskorrektur blieb.

Gestern, 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum TSV WaWa VfL Tönisberg Tönisberg 1 2 Abpfiff Trotz der enttäuschenden Saison bleibt TSV-Trainer Sebastian Tissen, der auch kommende Spielzeit an der Seitenlinie stehen wird, optimistisch. „Natürlich muss sich einiges ändern und das wird es auch. Wir gehen die Aufgabe in der Kreisliga A mit großem Respekt an, sind aber auch selbstbewusst. Jetzt geht es darum, erst einmal die Köpfe freizubekommen und dann eine gute Vorbereitung zu absolvieren“, so der 35-Jährige.