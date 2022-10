TSV Wa.-Wa. empfängt die Remis-Könige Landesliga, Gruppe 2: Der TSV Wachtendonk-Wankum trifft am Sonntag auf Blau-Weiß Dingden.

Der TSV Wachtendonk-Wankum hat in der laufenden Saison bislang alle vier Auswärtsspiele verloren. Ein Hauptgrund dafür, weshalb die Mannschaft aktuell in der Fußball-Landesliga auf einem Abstiegsplatz steht. Am vergangenen Sonntag hatte der Drittletzte beim Spitzenreiter SV Scherpenberg nichts zu bestellen und ging nach einem 0:0 zur Pause noch mit 0:5 baden.

„Wir müssen in dieser Saison noch mehr auf unsere Heimstärke bauen, um erfolgreich zu sein“, sagt TSV-Coach Markus Müller. Am Sonntag gibt ab 16 Uhr in Blau-Weiß Dingden eine Mannschaft ihre Visitenkarte im Sportpark Laerheide ab, die auswärts bislang auch erst zwei Punkte geholt hat. Fünf der insgesamt sieben Dingdener Auftritte endeten mit einem Unentschieden – zuletzt gab’s ein spektakuläres 4:4 gegen die SGE Bedburg-Hau.

Müller hat großen Respekt vor dem Gegner: „Wir wissen, was da auf uns zukommt. Das wird auf alle Fälle eine ganz enge Angelegenheit.“ Seine Mannschaft überzeugte zuletzt beim 4:2-Erfolg auf eigenem Platz gegen den VfB Bottrop und möchte daran anknüpfen, um etwas Zählbares in der Laerheide zu behalten. „Wir gehen mit dem nötigen Respekt ins Spiel und haben einen Matchplan. Wir wollen den Gegner früh attackieren und unter Druck setzen“, kündigt Müller an.