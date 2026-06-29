TSV Vilsbiburg II mit einem neuen Trikotsatz zurück in der A-Klasse

Die Güner Bau GmbH hat ein starkes Zeichen für regionales Engagement gesetzt und die 2. Herrenmannschaft des TSV Vilsbiburg mit einem neuen Trikotsatz für die anstehende Saison in der A-Klasse Vilsbiburg ausgestattet. Mit dem Sponsoring zeigt Güner Bau, ein in der Region fest verankertes Bauunternehmen, seine Verbundenheit zum lokalen Vereinsleben.

Die Übergabe erfolgte am Sportgelände durch die Vertreter der Güner Bau GmbH, Sinan und Tahir Güner, und wurde von Spielern wie Vereinsverantwortlichen mit großer Freude aufgenommen. Tom Meinl, in der Abteilung Fußball zuständig für Sponsoring und Marketing, betonte, dass solche Partnerschaften für den TSV Vilsbiburg enorm wichtig sind: Sie stärken die Infrastruktur, fördern die Motivation der Teams und tragen dazu bei, den Amateurfußball in Vilsbiburg lebendig zu halten. Die 2. Herrenmannschaft startet damit bestens ausgestattet in die kommende Saison und bedankt sich herzlich über die wertvolle Unterstützung durch die Güner Bau GmbH.

Foto:

Im Namen der Abteilung Fußball des TSV Vilsbiburg bedankten sich Tom Meinl, Leiter Sponsoring und Marketing sowie die Herrenspieler Ibrahim Khawari, Melk Alves Lopes, Dustin Meyer und Alex Kretzschmar bei Sinan und Tahir Güner für die Trikotspende. Foto Birgit Schmideder