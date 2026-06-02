TSV Victoria Clarholz: Drei junge Neuzugänge aus Verl und Rödinghausen

Vom SC Verl II wechseln Sekou Eickholt (23) und Adrian Nezir (20) innerhalb der Oberliga Westfalen zum TSV Victoria Clarholz. Außerdem kommt vom SV Rödinghausen der 19-jährige Lennox Afolabi, der in seinem ersten Seniorenjahr offiziell zum Profi-Kader des Regionalligisten gehörte, aber überwiegend bei der U21 in der Westfalenliga eingesetzt wurde.
„Wir sehen in Lennox großes Entwicklungspotenzial und wollen ihm die Chance geben, sich in der Oberliga zu etablieren und entsprechende Spielzeit zu bekommen, nachdem Lennox in dieser Saison überwiegend in der Westfalenliga zum Einsatz kam“, so Teammanager Ralf Huchtkemper über den flexibel einsetzbaren Defensivmann, der im Nachwuchsleistungszentrum des DSC Arminia Bielefeld ausgebildet wurde (U17-Bundesliga, U19-Bundesliga, U19 DFB-Nachwuchsliga).
„Als ich vor Ort war habe ich sofort einen positiven Eindruck vom Verein bekommen. Die Bedingungen auf der Anlage sind top. Daher freue mich auf die Saison und bin mir sicher, das ich bei Victoria Clarholz eine super Perspektive habe um meine Stärken auf den Platz bringen kann“, sagt Afolabi.
Mit den Verpflichtungen von Eickholt und Nezir neigen sich die Personalplanungen dem Ende entgegen, gibt der Verein bekannt. Eickholt, der als flexibel einsetzbarer Mittelfeldspieler agiert, sowie der in der Defensive einsetzbare Nezir haben in Verl bereits viel Oberliga-Erfahrung sammeln können.
„Sekou zählte drei Jahre zum Stamm in Verl und auch Adrian hat in anderthalb Jahren viel Einsatzzeit erhalten. Nun steht für beide der nächste Entwicklungsschritt in Clarholz an. Wir können uns sehr auf zwei weitere talentierte Neuzugänge freuen“, ist Huchtkemper vom Doppelwechsel überzeugt.
Den Neuzugängen sollte die Eingewöhnung in Clarholz leicht fallen. „Nach neun Jahren beim SC Verl ist es Zeit für ein neues Kapitel. Vielen Dank für die tolle Ausbildung, die Unterstützung und die vielen schönen Momente. Ich wünsche dem Verein nur das Beste. Gleichzeitig freue ich mich sehr auf die neue Herausforderung in Clarholz und darauf, die Mannschaft und das Umfeld kennenzulernen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt, und ich freue mich darauf, meine neuen Mitspieler kennenzulernen und gemeinsam erfolgreich zu sein. Ich werde alles geben, um mich weiterzuentwickeln und der Mannschaft bestmöglich zu helfen“, erklärt Eickholt.
Nezir freut sich auf die anstehende Zeit im Holzhofstadion: „Ich habe mich für Clarholz entschieden, weil sich die Gespräche mit dem Trainer von Anfang an sehr gut angefühlt haben. Seine Sichtweise auf Fußball und die Art, wie er spielen möchte, haben mich überzeugt. Außerdem kann ich aus der Vergangenheit sagen, dass es immer schwer war, gegen Clarholz zu spielen. Die Mannschaft ist gegen den Ball sehr diszipliniert und stark, versucht gleichzeitig aber auch, mit dem Ball guten Fußball zu spielen. Genau diese Mischung aus Mentalität, Struktur und spielerischer Idee passt sehr gut zu meiner Vorstellung von Fußball. Natürlich möchte ich mich hier sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickeln. Dazu merkt man im Verein und innerhalb der Mannschaft schnell, dass ein sehr familiäres Umfeld herrscht. Genau diese Kombination aus Ambition, Zusammenhalt und Vertrauen hat mich letztendlich überzeugt."