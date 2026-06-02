TSV Victoria Clarholz: Drei junge Neuzugänge aus Verl und Rödinghausen Oberligist bedient sich zweifach beim Ligarivalen von red · Heute, 12:13 Uhr · 0 Leser

Huchtkemper mit Nezir, der bereits mit 18 Jahren beim SC Verl sein Oberliga-Debüt feierte. – Foto: TSV Victoria Clarholz

Vom SC Verl II wechseln Sekou Eickholt (23) und Adrian Nezir (20) innerhalb der Oberliga Westfalen zum TSV Victoria Clarholz. Außerdem kommt vom SV Rödinghausen der 19-jährige Lennox Afolabi, der in seinem ersten Seniorenjahr offiziell zum Profi-Kader des Regionalligisten gehörte, aber überwiegend bei der U21 in der Westfalenliga eingesetzt wurde.

„Wir sehen in Lennox großes Entwicklungspotenzial und wollen ihm die Chance geben, sich in der Oberliga zu etablieren und entsprechende Spielzeit zu bekommen, nachdem Lennox in dieser Saison überwiegend in der Westfalenliga zum Einsatz kam“, so Teammanager Ralf Huchtkemper über den flexibel einsetzbaren Defensivmann, der im Nachwuchsleistungszentrum des DSC Arminia Bielefeld ausgebildet wurde (U17-Bundesliga, U19-Bundesliga, U19 DFB-Nachwuchsliga). „Als ich vor Ort war habe ich sofort einen positiven Eindruck vom Verein bekommen. Die Bedingungen auf der Anlage sind top. Daher freue mich auf die Saison und bin mir sicher, das ich bei Victoria Clarholz eine super Perspektive habe um meine Stärken auf den Platz bringen kann“, sagt Afolabi.

Mit den Verpflichtungen von Eickholt und Nezir neigen sich die Personalplanungen dem Ende entgegen, gibt der Verein bekannt. Eickholt, der als flexibel einsetzbarer Mittelfeldspieler agiert, sowie der in der Defensive einsetzbare Nezir haben in Verl bereits viel Oberliga-Erfahrung sammeln können. „Sekou zählte drei Jahre zum Stamm in Verl und auch Adrian hat in anderthalb Jahren viel Einsatzzeit erhalten. Nun steht für beide der nächste Entwicklungsschritt in Clarholz an. Wir können uns sehr auf zwei weitere talentierte Neuzugänge freuen“, ist Huchtkemper vom Doppelwechsel überzeugt.