TSV Victoria Clarholz: Die Leistung passt, das Ergebnis nicht

Herzebrock-Clarholz. Der Saisonauftakt des TSV Victoria Clarholz in der Fußball-Oberliga Westfalen endete mit einer 2:4 (1:2)-Niederlage bei Eintracht Rheine. „Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich zufrieden, mit dem Ergebnis naturgemäß nicht“, sah Trainer Christian Lichte die Victoria in der Auseinandersetzung mit einem der Top-Teams der Liga unter Wert geschlagen.
Die Partie begann mit dem frühen Tor durch Sinan Aygün zum 0:1 (2.) vielversprechend und bot mit einer weiteren Großchance für Nick Flock (8,) sogar die Möglichkeit, Rheine in noch größere Bedrängnis zu bringen. Erst nach der ersten Trinkpause fanden die Gastgeber mehr Zugriff auf die Victoria. Dass Luca Meyer gleich die ersten beiden Gelegenheiten des Gegners per Kopfstoß zu den Gegentreffern eins und zwei nutzte, ärgerte den Coach, der vor diesen beiden Szenen die Absicherung vermisste. „Ich habe für uns ein Chancenplus von acht zu sieben notiert“, so Lichte.
An der nötigen Moral und körperlichen Fitness gab es nichts zu bemängeln. Nach den Gegentoren zum 1:3 (47.) und 1:4 (59.) belohnte Steffen Brück sein Team jedoch nur noch mit dem Kopfballtreffer zum 2:4-Endstand (80.). Ein Brück-Kopfball aus ähnlicher Position flog dann nur knapp am Pfosten vorbei.
Victoria Clarholz: Zacharias – Afolabi, Brück, Benmbarek, M. Lamkemeyer – Yilmaz (53. Nezir), Linus Kahraman (82. Kocabas), Aygün (59. Lazar Kahraman) – Eickholt (62. Papenfort), Flock (59. Schulte), P. Lamkemeyer.
Tore: 0:1 Aygün (2.), 1:1 Meyer (20.), 2:1 Meyer (32.), 3:1 Ostendorf (47.), 4:1 Meyer (59.), 4:2 Brück (80.).