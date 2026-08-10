TSV Victoria Clarholz: Die Leistung passt, das Ergebnis nicht

Kassiert mit Victoria Clarholz am ersten Spieltag eine Niederlage: Stürmer Nick Flock (r.). – Foto: Philipp Bülter

Herzebrock-Clarholz. Der Saisonauftakt des TSV Victoria Clarholz in der Fußball-Oberliga Westfalen endete mit einer 2:4 (1:2)-Niederlage bei Eintracht Rheine. „Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich zufrieden, mit dem Ergebnis naturgemäß nicht“, sah Trainer Christian Lichte die Victoria in der Auseinandersetzung mit einem der Top-Teams der Liga unter Wert geschlagen.

Die Partie begann mit dem frühen Tor durch Sinan Aygün zum 0:1 (2.) vielversprechend und bot mit einer weiteren Großchance für Nick Flock (8,) sogar die Möglichkeit, Rheine in noch größere Bedrängnis zu bringen. Erst nach der ersten Trinkpause fanden die Gastgeber mehr Zugriff auf die Victoria. Dass Luca Meyer gleich die ersten beiden Gelegenheiten des Gegners per Kopfstoß zu den Gegentreffern eins und zwei nutzte, ärgerte den Coach, der vor diesen beiden Szenen die Absicherung vermisste. „Ich habe für uns ein Chancenplus von acht zu sieben notiert“, so Lichte.