TSV verspielt 3:0-Führung in Naumburg

Nächstes wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt für die TSV-Reserve: Die weite Auswärtsreise zur SG Elbetal nach Naumburg begann dabei äußerst vielversprechend. Immenhausen zeigte eine gute erste Halbzeit und kontrollierte das Spielgeschehen über weite Strecken. Die Gastgeber lauerten hingegen vor allem auf Fehler und versuchten über Konter gefährlich zu werden.
Bereits in der 14. Minute brachte Steffen Meywirth die TSV in Führung. Nachgelegt wurde in der 26. Minute durch Marcel Hausmann, ehe Stefan Bachmann kurz vor dem Pausenpfiff (45‘) die verdiente 3:0-Halbzeitführung perfekt machte.
Im zweiten Durchgang verlor die Partie jedoch zunehmend an Tempo und Qualität. Die TSV konnte nicht mehr an die gute erste Hälfte anknüpfen und brachte die Gastgeber durch zwei individuelle Fehler zurück ins Spiel. Julian Platte verkürzte zunächst in der 71. Minute auf 1:3 und sorgte fünf Minuten vor Schluss (85‘) mit dem 2:3 endgültig wieder für Spannung.
Zu allem Ungunsten sah der Schiedsrichter in der Nachspielzeit nach einem Gemenge im Strafraum einen Elfmeter für die Gastgeber. David Lesch verwandelte sicher zum 3:3-Endstand.
Die TSV verschenkt damit zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.
Aufstellung TSV Immenhausen II:
Tobias Vitera, Mert Ongun, Ivan Montero Rodriguez, Colin Schöps (72‘ Marcel Hirdes), David Golek, Pascal Kopp, Niels Krüger, Steffen Meywirth (75‘ Rene Döring), Marcel Hausmann (75‘ Adrian Handel), Luca Marinho da Costa, Stefan Bachmann
Trainer: Pascal Göhl
Tore:
0:1 Steffen Meywirth (14‘)
0:2 Marcel Hausmann (26‘)
0:3 Stefan Bachmann (45‘)
1:3 Julian Platte (71‘)
2:3 Julian Platte (85)
3:3 David Lesch (90‘)