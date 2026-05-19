TSV verspielt 3:0-Führung in Naumburg

– Foto: TSV Immenhausen

Nächstes wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt für die TSV-Reserve: Die weite Auswärtsreise zur SG Elbetal nach Naumburg begann dabei äußerst vielversprechend. Immenhausen zeigte eine gute erste Halbzeit und kontrollierte das Spielgeschehen über weite Strecken. Die Gastgeber lauerten hingegen vor allem auf Fehler und versuchten über Konter gefährlich zu werden.

Bereits in der 14. Minute brachte Steffen Meywirth die TSV in Führung. Nachgelegt wurde in der 26. Minute durch Marcel Hausmann, ehe Stefan Bachmann kurz vor dem Pausenpfiff (45‘) die verdiente 3:0-Halbzeitführung perfekt machte.