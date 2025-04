TSV verpasste gegen Marxheim Überraschung ........   

Marxheim unter der Ägide von Bäumenheims Ex-Torjäger Christian Langhammer, nunja da bekamen noch einmal die TSV-Nostalgiker über ihr ehemaliges Laufwunder irgendwie glänzende Augen. Doch was war, sollte eigentlich für die Schmuttertaler Schnee von gestern sein, denn für die Schwarz-Weißen hieß die Parole – Jetzt oder Nie - was im Klartext heißen sollte – Sekt oder Selters! So gesehen gingen die ersatzgeschwächten Holger/Leon Utz-Schützlinge mit einem gewissen Engagement in dieses Match, und machten dem Tabellenzweiten das Leben so schwer wie möglich. Referee Norbert Süss (Ellgau) hatte mit dieser insgesamt gesehen fairen Partie kaum Probleme, musste sich jedoch in der Schlussphase bei seinem Lapsus, der das 0:2 bedeutete, eine Kritik gefallen lassen. ........

Bereits mit dem ersten Angriff hätten die Gastgeber nach einem Yakou Camara-Schuss, den Gästekeeper Kevin Löhle zur Ecke lenken konnte, für eine überraschende Führung sorgen können (6.). Im Gegenzug sorgte TSV-Keeper Leon Utz mit einer sogenannten Notbremse an Marxheims Spielertrainer Christian Langhammer für eine gewisse Aufregung, wonach der Unparteiische mit einer Gelben Karte Gnade vor Recht ergehen ließ! Nach gespielten 30 Minuten versemmelte Gästestürmer Jan Brandner eine Riesenmöglichkeit, wie mans besser macht, zeigte Christian Langhammer mit einem genialem Schlenzer, der das 0:1 bedeutete (36.). Bäumenheim hatte dagegen in den ersten 45 Minuten nichts Zählbares entgegenzusetzen, im Gegenteil, Leon Utz verhinderte in der 45. Minute mit einer Glanzparade das 0:2. Nach dem Wiederanpfiff sah man plötzlich eine ganze andere TSV-Elf, die nun ihr Heil in der Offensive suchte. So gesehen nahm Torhüter Kevin Löhle bei einem Kopfball von Luca Utz das Glück des Tüchtigen in Anspruch (50.). Nachdem nun die Gästemannschaft zwei gute Möglichkeiten versiebt hatten (65./70.), versuchten die diesmal ganz in Rot angetretenen Platzherren mit einem Torwartwechsel noch für eine Wende zu sorgen. Für Leon Utz, der nun im Mittelfeld für Impulse sorgen sollte, ging Patrick Hill in den Kasten. Plötzlich bekam Bäumenheim etwas Oberwasser und hatte durch Andre Lackner die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich, doch zur Enttäuschung seiner Fans, setzte er das Spielgerät am langen Eck vorbei (82.). Das sich sowas zumeist Rächen sollte, verspürten die Hausherren 60 Sekunden später, als der ansonsten sicherleitende Referee den Gästen quasi einen mehr als zweifelhaften Foulelfmeter schenkte! Marxheims Johannes Volk war’s im Prinzip Schnuppe und verwandelte dieses Scharmützel sicher zur 0:2 Führung. Drei Minuten später gelang jedoch Christopher Kitzinger nach einem Freistoß von Lackner mit einem sogenannten Rebound der 1:2 Anschlusstreffer. Plötzlich rochen nun die Schmuttertaler Lunte und hatten in der Nachspielzeit die große Chance zum Ausgleich, die jedoch die Gästeabwehr mitunter mit etwas Dusel bereinigen konnte. So kam es wie es kommen musste: Nach einem völlig unnötigen, jedoch berechtigten Foulelfmeter, setzte erneut Johannes Volk das Spielgerät zum 1:3 Endstand in die Maschen.