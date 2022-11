TSV verliert spät in Göppingen

Der TSV Adelberg kassiert vier Tore nach Standards und verliert spät in Göppingen. Im ersten Durchgang ist es ein ausgeglichenes Spiel, der TSV hat die besseren Chancen, der FC etwas mehr Ballbesitz. Nach 7 Minuten steckt Zieger auf Locher durch, der legt rüber zu Marco Schwenger, der zum 0:1 trifft. In der 24. Spielminute erhöht Luca Serra per Flugkopfball auf 0:2 nach erneuter Vorarbeit durch Locher. In der 30. Minute stochern die Gastgeber den Ball nach einer Ecke zum 1:2 Anschlusstreffer über die Linie. Im direkten Gegenzug setzt sich Seyfferle links außen durch, legt quer auf Locher, der den alten Abstand wiederherstellt. Kurz vor der Pause verursacht der TSV Adelberg noch einen vermeidbaren Elfmeter. Den Strafstoß kann Torhüter Steffen Fritz parieren, den Nachschuss drückt der FC aber über die Linie. Nach der Pause stellen die Adelberger das eigene Spiel nahezu komplett ein, es spielt nur noch der FC Iliria - der TSV läuft nur noch hinterher. Kurz vor Spielende drehen die Göppinger das Spiel durch zwei weitere Tore nach Eckbällen (89. & 90.). Trotz der langen Führung des TSV ist dieses Ergebnis aufgrund der katastrophalen zweiten Halbzeit auch in dieser Dramatik verdient.