TSV verliert knapp gegen die SG Oste!

Es war am vergangenen Samstag das erwartete Spiel für die Zuschauer. In einer interessanten Partie gab es viele Tore zu sehen. Im ersten Durchgang war der heimische TSV noch klar die bessere Mannschaft. Man ging mit einer 2:1 Führung in die Pause. Nach Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit kamen dann die Gäste wieder in Fahrt und glichen aus und gingen sogar in Führung. Die Elf von Trainer Jon Suhr kam dann kurz vor Schluss noch mit dem 3:3 zurück. Allerdings gab die SG Oste sich nicht geschlagen und machte kurz vor dem Abpfiff noch den Siegtreffer aus abseitsverdächtiger Position. So gewannen die Gäste knapp mit 3:4 zum Saisonabschluss.