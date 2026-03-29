TSV verliert knapp...

Die große Inkonstante TSV Bernstadt hat wieder zugeschlagen. Nach richtig gutem Beginn in Thalfingen mit zwei großen Chancen durch Bosch und Noller, die jeweils am Pfosten scheitern, muss man mit dem ersten Angriff der Gastgeber direkt das 0-1 hinnehmen (28.). Ab diesem Moment hört der TSV leider auf Fußball zu spielen, lässt Bereitschaft und Gier vermissen und hat folglich zweimal Glück, dass die Latte den Rückstand nicht erhöht. In der zweiten Halbzeit ist dem TSV wiederum der Wille anzumerken, jedoch will nicht viel gelingen. Auf sehr holprigem Geläuf verspringen die vielversprechenden Abschlüsse meistens und Bartosch scheitert mit einem Schuss am Keeper. Thalfingen konzentrert sich auf das Verteidigen, was gegen oft einfallslose Bernstadter nicht schwer fällt. In Summe ist es an diesem Tage zu wenig, um etwas mitzunehmen, daran ändert auch kurz vor Schluss eine gelb-rote Karte nichts mehr.