TSV verliert in Überzahl...

Im drittletzten Spiel der Saison hat der TSV Nersingen zu Gast. Eine mehr oder weniger ereignislose erste Halbzeit führt folgerichtig zu einem 0-0 nach 45 Minuten. Auch in der zweiten Halbzeit gibt es zunächst wenig Möglichkeiten auf beiden Seiten. Nach 60 Minuten ist dann Bernstadt nach einer gelb-roten Karte in Überzahl, was dem Spiel aber nicht mehr Leben einhaucht. Im Gegenteil: Innerhalb einer Minute überrumpelt Nersingen auf einfache Weise mit zwei langen Bällen und unaufmerksamem Defensivverhalten den TSV und geht 2-0 in Führung (74. & 75.). Bernstadt antwortet durch den Anschlusstreffer von Bosch (78.). Doch die Hoffnung hält nicht lange. Wiederum kurz später bringt ein weiterer langer Ball den dritten Treffer die Gäste, wodurch die Niederlage besiegelt ist.