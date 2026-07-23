TSV verliert in Aufheim...

Nachdem der TSV am vergangenen Wochenende das Jubiläumsturnier beim SV Weidenstetten für sich entscheiden konnte, geht es danach fürs nächste Vorbereitungsspiel zum letztjährigen Bezirksligadritten nach Aufheim. Der Gastgeber kontrolliert das Geschehen, findet zu Beginn aber selten die Lücke. Bernstadt kommt kaum offensiv zur Geltung und hat viele unnötige einfache Ballverluste. Mit zunehmender Dauer kommt Aufheim dann auch zu Chancen, scheitert aber an Özer, einem Abwehrbein oder am eigenen Unvermögen. Mit Ende des ersten Durchgangs bekommt der TSV öfter Entlastung und hat auch zwei, drei gefährliche Aktionen. In der zweiten Halbzeit hält der TSV zunächst weiter gut dagegen und geht dann nach einem Ballgewinn von Eckle durch Noller, M. in Führung (65.). Die Kräfte schwinden und der Bezirksligist erhöht zunehmend den Druck. In der Schlussphase muss der TSV dann noch drei Gegentore hinnehmen, die zu einer 3-1 Niederlage führen. Eine gute Einheit bei der vor allem läuferisch und kämpferisch viel abverlangt wird.