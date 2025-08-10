TSV verliert Derby im Pokal...

In der zweiten Runde des Bezirkspokals ist der TSV zu Gast in Albeck zum Derby gegen die neu geformte SG aus Albeck und Göttingen. Bernstadt kommt nur sehr schleppend ins Spiel und hat teilweise gravierende Ballverluste, die Albeck zum Kontern einladen. Die wenigen Chancen, die sich bieten, lassen Bartosch per Kopf und Mayer liegen. Nach einer Standardsituation ist der TSV im Tiefschlaf und dann mit 0-1 im Hintertreffen (29.). In der Folge ist man um Spielkontrolle bemüht, läuft aber nach einem Befreiungsschlag erneut ins offene Messer und ist 2-0 zurück (41.). Kurz vor dem Pausenpfiff lässt Bartosch noch die Großchance zum Ausgleich liegen. Direkt nach Wiederanpfiff verpasst der Gastgeber den Sack zu zumachen und scheitert innerhalb weniger Minuten zwei- bis dreimal allein vor dem Tor. Mitte der zweiten Halbzeit hat dann der TSV wieder eine gute Phase und verpasst durch Eckle, Noller, M. und Noller, F. mit drei Topchancen das Spiel nochmal spannend zu machen. Am Ende verliert der TSV mit 2-0 und kassiert letztlich eine verdiente Niederlage.