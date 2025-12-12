TSV verlängert mit fünf Schlüsselspielern für die Saison 26/27 Verlinkte Inhalte Rothwesten

Der TSV Rothwesten stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Saison und kann gleich fünf wichtige Vertragsverlängerungen vermelden. Mit Lukas Haack, Gianluca Urbano, Paul Dölle, Kapitän David Kunze und Andrej Cheberenchuk bleiben tragende Spieler des aktuellen Kaders langfristig an Bord. Lukas Haack, entwickelte sich in kürzester Zeit zu einem der prägendsten Akteure der Mannschaft. Seine Schnelligkeit, seine starke Zweikampfführung und seine emotionale Präsenz waren essenziell für den erfolgreichen Klassenerhalt. Haack gilt als ein Spieler, der sportlich wie mental enorm wichtig ist.

Mit Gianluca Urbano bleibt dem TSV zudem ein treffsicherer Angreifer erhalten. Urbano überzeugte durch konstante Offensivgefahr, variantenreiche Abschlüsse und ein ausgeprägtes Gespür für entscheidende Situationen. Seine Weiterverpflichtung stärkt die Angriffspower des Teams nachhaltig. Im Tor setzt der TSV weiterhin auf Paul Dölle, ein echtes Eigengewächs. Trotz seines jungen Alters ist Dölle bereits eine feste Größe im Team. Seine Reflexe, sein mutiges Torwartspiel und seine Ruhe machen ihn zum verlässlichen Rückhalt und Perspektivspieler über die Saison hinaus.