TSV verlängert mit fünf Schlüsselspielern für die Saison 26/27

Der TSV Rothwesten stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Saison und kann gleich fünf wichtige Vertragsverlängerungen vermelden. Mit Lukas Haack, Gianluca Urbano, Paul Dölle, Kapitän David Kunze und Andrej Cheberenchuk bleiben tragende Spieler des aktuellen Kaders langfristig an Bord.
Lukas Haack, entwickelte sich in kürzester Zeit zu einem der prägendsten Akteure der Mannschaft. Seine Schnelligkeit, seine starke Zweikampfführung und seine emotionale Präsenz waren essenziell für den erfolgreichen Klassenerhalt. Haack gilt als ein Spieler, der sportlich wie mental enorm wichtig ist.
Mit Gianluca Urbano bleibt dem TSV zudem ein treffsicherer Angreifer erhalten. Urbano überzeugte durch konstante Offensivgefahr, variantenreiche Abschlüsse und ein ausgeprägtes Gespür für entscheidende Situationen. Seine Weiterverpflichtung stärkt die Angriffspower des Teams nachhaltig.
Im Tor setzt der TSV weiterhin auf Paul Dölle, ein echtes Eigengewächs. Trotz seines jungen Alters ist Dölle bereits eine feste Größe im Team. Seine Reflexe, sein mutiges Torwartspiel und seine Ruhe machen ihn zum verlässlichen Rückhalt und Perspektivspieler über die Saison hinaus.
David Kunze, erst seit dem vergangenen Sommer Kapitän der Mannschaft, entwickelte sich rasch zu einer zentralen Führungspersönlichkeit. Mit seiner Präsenz, seiner Professionalität und seiner starken Kommunikation wirkt er stabilisierend auf das gesamte Teamgefüge – sowohl auf dem Platz als auch außerhalb.
Als fünfter Spieler verlängert Andrej Cheberenchuk, der ebenfalls im Sommer zum TSV stieß. Cheberenchuk etablierte sich sofort als Stammspieler und ist seither der defensive Motor des Mittelfeldes. Mit seiner Robustheit, seinem Zweikampfverhalten und seiner strategischen Spielweise bildet er das stabile Zentrum zwischen Defensive und Aufbau.
Mit diesen fünf Verlängerungen setzt der TSV Rothwesten ein klares Zeichen für Kontinuität, Zukunftsorientierung und Vertrauen in die bestehende Mannschaft. Die Vereinsführung zeigt sich äußerst zufrieden mit der Entwicklung und blickt optimistisch in die Saison 2026/27.