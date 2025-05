TSV verändert sich – Trainer und Spieler verlassen den Verein

Zudem haben die Brüder Robin und Philipp Kästner sowie Jannik Lange ihren Rücktritt vom aktiven Fußball verkündet. Max Kraushaar wird nun doch den Verein in Richtung TSV Hertingshausen verlassen, während Benet Berisha sich zur neuen Saison der FSG Gudensberg anschließt. Dalip Cemeri wird seine aktive Laufbahn beenden und steht zukünftig nur noch sporadisch im Notfall zur Verfügung. Auch Torwart-Trainer Klaus Stock wird sein Amt zum Saisonende niederlegen.

„Ich möchte meine Wertschätzung für alle Spieler und Trainer ausdrücken, die in den vergangenen Jahren ihren Beitrag zum Verein geleistet haben. Mein besonderer Dank gilt Jonas Jacob, der seit seiner Übernahme in der Saison 2018/19 maßgeblich zur Entwicklung der Mannschaft beigetragen hat. Unter seiner Leitung konnte das Team in den letzten beiden Jahren sogar bis in die Gruppenliga aufsteigen. Ein herzlicher Dank geht ebenfalls an die Kästner-Brüder, die absolute Identifikationsfiguren für den TSV Obermelsungen sind und ihre gesamte Karriere hier verbracht haben – von der B-Liga bis zur Gruppenliga“, erklärte der 1. Vorstandsvorsitzende Ralf Hruschka.