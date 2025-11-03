TSV Venne zurück in die Erfolgsspur

In der Bezirksliga meldet sich der TSV Venne nach fulminaten Saisonstart mit 19 Punkten aus sieben Spielen und einer anschließenden Durststrecke von fünf sieglosen Spielen mit nur zwei Punkten mit einem ungefährdeten 4:1-Erfolg gegen den SV Alfhausen zurück.

Addy Menga hatte den Gastgeber nach einer Viertelstunde Spielzeit in Führung gebracht, die Karl-Moritz Fettkenhauer mit dem Pausenpfiff zum 1:1 ausgleichen konnte.

Erneut war es Addy Menga, der den Gastgeber nach einer Stunde mit 2:1 in Führung brachte. Der kurz zuvor eingewechselte Demians Dudums baute die Führung kurz drauf auf 3:1 aus und Tardeli Malungu machte mit seinem Tor zum 4:1 den Deckel auf das Spiel.