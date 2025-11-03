Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
– Foto: Karl-Heinz Rickelmann
TSV Venne zurück in die Erfolgsspur
Addy Menga erzielt Doppelpack beim 4:1-Erfolg gegen Alfhausen
In der Bezirksliga meldet sich der TSV Venne nach fulminaten Saisonstart mit 19 Punkten aus sieben Spielen und einer anschließenden Durststrecke von fünf sieglosen Spielen mit nur zwei Punkten mit einem ungefährdeten 4:1-Erfolg gegen den SV Alfhausen zurück.
Addy Menga hatte den Gastgeber nach einer Viertelstunde Spielzeit in Führung gebracht, die Karl-Moritz Fettkenhauer mit dem Pausenpfiff zum 1:1 ausgleichen konnte.
Erneut war es Addy Menga, der den Gastgeber nach einer Stunde mit 2:1 in Führung brachte. Der kurz zuvor eingewechselte Demians Dudums baute die Führung kurz drauf auf 3:1 aus und Tardeli Malungu machte mit seinem Tor zum 4:1 den Deckel auf das Spiel.
Nicht zu stoppen - Addy Menga erzielt Doppelpack - – Foto: Fupa
Die Stimmen zum Spiel:
„Es war ein schwieriges Spiel. Von den Verhältnissen her war es so, dass wir eigentlich mehr Spielkontrolle hatten und in der ersten Halbzeit unsere Chancen nicht nutzen. Dann kommt Alfhausen ein paar Mal vor unser Tor und wir kassieren kurz vor der Halbzeit das Gegentor. In der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild: Wir machen in einer unglücklichen Situation das 2:1 durch einen Schuss von Addy, da haut sich der Torwart den Ball quasi selbst rein. Danach konnten wir befreiter aufspielen, haben unsere Chancen genutzt und fahren einen verdienten Sieg ein,“ sagte uns Trainer Jan Niehaus nach dem Spiel.
"Ärgerlich. Wir müssen in den dominanten mehr aus unseren Chancen machen. Das macht Venne cleverer als wir. Wir müssen uns belohnen für unsere Entwicklung,“ lautet das Statement von Coach Tim Schütte
So geht es weiter:
Der TSV Venne spielt am 15.11.25 um 14.00 Uhr beim TUS Eintracht Rulle.
SV Alfhausen reist am 9.11.25 um 14.00 Uhr beim TUS Berge.