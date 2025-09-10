TSV Venne zittert sich an die Tabellenspitze

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In der Bezirksliga reiste der TSV Venne mit großem Anhang und vollbesetzten Fan-Bus zum SC Glandorf.
Die Aufgabe beim bisher sieglosen Tabellenvorletzten hatte sich der TSV Venne sicher einfacher vorgestellt. Neuzugang Demians Dudums brachte die Gäste mit seinem ersten Treffer in der Anfangsphase in Führung, die Tardeli Malungu nach einer halben Stunde
auf 2:0 ausbaute. Wer zu dem Zeitpunkt an einen Spaziergang des TSV glaubte hatte sich getäuscht. Felix Trentmann und Hendrik Hörstkamp-Tovar gelang mit einem
Doppelschlag der schnelle 2:2-Ausgleich. Mit einem kleinen Chancenplus für den Gastgeber ging es in die Pause. Kurz nach Wiederanpfiff erzielte Philip Muth mit einem Distanzschuss die erneute Führung für den TSV Venne. Das Spiel blieb bis zum Ende spannend und dem Gastgeber fehlte Mitte der zweiten Halbzeit das nötige Quäntchen Glück bei einem Alu-Treffer. Ein Unentschieden wäre nicht unverdient gewesen. Die Gäste kletterten nach sieben Saisonspielen wieder an die Tabellenspitze.
Hendrik Hösrstkamp-Tovar traf für den SC Glandorf – Foto: Fupa
Am kommenden Sonntag trifft der TSV Venne im Heimspiel auf den Aufsteiger TSV Riemsloh. Der SC Glandorf spielt beim 1. FCR 09 Bramsche ebenfalls gegen einen Aufsteiger und will den ersten Dreier einfahren.
"Wir starteten stark mit zwei Toren, gaben die Führung aber nach Fehlern im Aufbau wieder aus der Hand – Halbzeit 2:2, völlig verdient. Nach der Pause stellten wir uns besser auf den Gegner ein, nahmen den Kampf an und setzten uns klar durch. Ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen, am Ende fahren wir einen verdienten Sieg ein,“ sagte uns Trainer Jan Niehaus (TSV Venne) nach dem Abpfiff.