– Foto: Pascal Wegner

TSV Venne zittert sich an die Tabellenspitze Knapper Auswärtssieg beim SC Glandorf Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 5 Glandorf Venne

In der Bezirksliga reiste der TSV Venne mit großem Anhang und vollbesetzten Fan-Bus zum SC Glandorf.

Die Aufgabe beim bisher sieglosen Tabellenvorletzten hatte sich der TSV Venne sicher einfacher vorgestellt. Neuzugang Demians Dudums brachte die Gäste mit seinem ersten Treffer in der Anfangsphase in Führung, die Tardeli Malungu nach einer halben Stunde auf 2:0 ausbaute. Wer zu dem Zeitpunkt an einen Spaziergang des TSV glaubte hatte sich getäuscht. Felix Trentmann und Hendrik Hörstkamp-Tovar gelang mit einem

Doppelschlag der schnelle 2:2-Ausgleich. Mit einem kleinen Chancenplus für den Gastgeber ging es in die Pause. Kurz nach Wiederanpfiff erzielte Philip Muth mit einem Distanzschuss die erneute Führung für den TSV Venne. Das Spiel blieb bis zum Ende spannend und dem Gastgeber fehlte Mitte der zweiten Halbzeit das nötige Quäntchen Glück bei einem Alu-Treffer. Ein Unentschieden wäre nicht unverdient gewesen. Die Gäste kletterten nach sieben Saisonspielen wieder an die Tabellenspitze. Hendrik Hösrstkamp-Tovar traf für den SC Glandorf – Foto: Fupa Am kommenden Sonntag trifft der TSV Venne im Heimspiel auf den Aufsteiger TSV Riemsloh. Der SC Glandorf spielt beim 1. FCR 09 Bramsche ebenfalls gegen einen Aufsteiger und will den ersten Dreier einfahren.