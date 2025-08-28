TSV Venne will die Tabellenführung gegen Viktoria Gesmold verteidigen

Vier Spiele des sechsten Spieltages der Bezirksliga finden bereits am Freitagabend statt. Am Sonnabendnachmittag erwartet der Tabellenführer TSV Venne den Landesliga-Absteiger SV Viktoria Gesmold. Die restlichen drei Partien finden am kommenden Sonntag statt. Für den kommenden Spieltag sind aktuell bereits drei Fupa-Liveticker vergeben.

Nur zwei Tage nach der unglücklichen 2:3-Niederlage gegen den SF Lechtingen tritt Aufsteiger TSV Riemsloh im Meller Stadtderby gegen die Reserve des SC Melle 03 an. Ob die Mini-Pause des Gastgebers ausreicht, um sich sich für das sicher stark umkämpfte Derby ausreichend zu regenerieren ist ungewiss. Beide Teams sicherten sich in den bisherigen fünf Spielen sechs Punkte und können mit dem bisherigen Saisonverlauf durchaus zufrieden sein. Die Gäste hatten zwar ein schweres Auftaktprogramm und mussten erst am letzten Wochenende beim SV Alfhausen die erste Saisonniederlage hinnehmen.

Nur ein Punkt aus fünf Spielen und das Aus im Bezirkspokal. Eintracht Rulle spielt im Moment eine Horrorsaison. Am Sonntag geht es zum schweren Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten SV Bad Rothenfelde. Dort soll der Bock umgestoßen werden. Das die Mannschaft besser spielen kann als das es die letzten Ergebnisse vermuten lassen hat das Team zuletzt beim SC Melle 03 II bewiesen. Dort fehlten nur wenige Sekunden zum ersten Saisonsieg. Im vergangen Saison wurde Eintracht Rulle in der Abschlusstabelle noch Tabellensechster.

SV Alfhausen - SC Glandorf Fr. 19.30 Uhr

Ein echtes Kellerduell. Der Aufsteiger SV Alfhausen liegt mit drei Punkten auf dem drittletzten Tabellenplatz. Die Gäste aus Glandorf belegen noch punktlos den letzten Platz in der Tabelle. Falls die Gäste die Verfassung zeigen, mit der sie im Bezirkspokal den SV Bad Rothenfelde ausschalteten ist beim Aufsteiger mehr als ein Punkt möglich.

TUS Berge - SV Bad Laer Fr. 19.30 - im Fupa-Liveticker -

Der TUS Berge ist in guter Form. Nach dem 1:1 beim Tabellenzweiten SV Bad Rothenfelde hat die Mannschaft von Trainer Rene Wolting im Laufe der Woche das schwere Pokalspiel beim SV Quitt Ankum gewonnen. Auch der SV Bad Laer besitzt eine gute Frühform. Es ist ein offenes Spiel zu erwarten in dem jeder Ausgang möglich ist.

TSV Venne - SV Viktoria Gesmold Sa. 16.00 Uhr - im Fupa-Liveticker -

Der TSV Venne will seinen Höhenflug auch gegen den Landesliga-Absteiger fortsetzen. Nach der Derby-Pleite am Mittwoch in Riemsloh sucht Viktoria Gesmold noch seine Form. Erst fünf Punkte aus vier Spielen sind zu wenig für die ambitionten Gäste. Um beim offensiv sehr starken TSV Venne zu bestehen muss alles passen beim Team von Trainer Andrè Rose.

SF Lechtingen - Hagener SV So. 14.00 Uhr

Der SF Lechtingen hat einen guten Lauf. Die Mannschaft hat sich mit zehn Punkten aus vier Spielen nicht unbedingt erwartet in der Spitzengruppe festgesetzt. Am Sonntag kommt der bisher noch nicht stabile Hagener SV nach Lechtingen. Beide Teams brauchen unbedingt die Punkte. Lechtingen um oben dran zu bleiben und der Hagener SV um nicht unter den Strich zu rutschen. Falls der Hagener SV die Form aus dem Pokalspiel gegen den SC Melle abrufen kann, ist in Lechtingen alles möglich.

1. FCR 09 Bramsche - SV Viktoria Gmhütte So. 15.00 Uhr - im Fupa-Liveticker -

Im Spiel gegen den TSV Venne hat der Aufsteiger gezeigt, welche Leistungen die Mannschaft abrufen kann. Wenn die Truppe von Trainer Marc Filip die Form aus dem letzten Spiel zeigt, wird es nicht einfach für Viktoria Gmhütte dort etwas mitzunehmen.