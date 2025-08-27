TSV Venne will auch beim Aufsteiger bestehen

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

In der Bezirksliga finden am heutigen Abend zwei wichtige Spiele statt. Der TSV Venne muss beim Aufsteiger 1. FCR 09 Bramsche antreten. Fast gleichzeitig erwartet der Aufsteiger TSV Riemsloh den zuletzt gut aufgelegten SF Lechtingen auf heimischer Anlage.

1. FCR 09 Bramsche - TSV Venne 19.00 Uhr - im Fupa-Liveticker - Der zuletzt glänzend aufgelegte Aufsteiger 1. FCR 09 Bramsche erwartet den offensiv starken TSV Venne der aus drei Spielen sieben Punkte sammelte und sich für die zweite Runde im Bezirkspokal qualifizierte. Der Gastgeber glänzte am vergangen Wochenende mit dem 5:0-Auswärtssieg beim Nachbar TUS Eintracht Rulle und will im Spiel Heimspiel das das von Jan Niehaus trainierte Spitzenteam des TSV Venne prüfen.