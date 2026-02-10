TSV Venne: Vorbereitung nimmt Fahrt auf

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Nach witterungsbedingten Einschränkungen startet die erste Mannschaft des TSV Venne mit vier fest terminierten Auswärtsspielen in die zweite Phase der Vorbereitung auf die Rückrunde.

Die Wintervorbereitung der TSV Venne erhält nun eine klare Struktur. Wie aus der veröffentlichten Terminübersicht hervorgeht, bestreitet die erste Mannschaft im Februar vier Testspiele, allesamt auswärts. Der Auftakt erfolgt am Dienstag, dem 10.02.2026, bei Preußen Lengerich. Anstoß ist um 19:30 Uhr.

Bereits drei Tage später, am Freitag, dem 13.02.2026, folgt das nächste Vorbereitungsspiel bei Grün Weiß Steinbeck, das um 20:00 Uhr beginnt. In der darauffolgenden Woche ist der TSV erneut unterwegs. Am Mittwoch, dem 18.02.2026, gastiert das Team um 19:30 Uhr beim SV Harderberg.