TSV Venne verstärkt sich mit Rückkehrer Jan Placke

Neuzugang beim TSV Venne - Jan Placke - – Foto: Fupa

Der Bezirksligist TSV Venne hat kurz vor dem Beginn der Sommervorbereitung einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Mit Jan Placke kehrt ein Spieler zum Verein zurück, der seine fußballerische Ausbildung in Venne absolvierte.

Der in Venne wohnende Placke spielte in der Jugend für den TSV beziehungsweise die gemeinsame Jugendspielgemeinschaft. Im Herrenbereich schloss er sich dem FC SW Kalkriese an, für den er über mehrere Jahre auflief.

Nun kehrt der Spieler zu seinem Heimatverein zurück. Beim TSV Venne soll Placke künftig den Kader der ersten Mannschaft in der Bezirksliga verstärken. Der Verein hatte den Wechsel kurz vor dem Start in die Sommervorbereitung bekannt gegeben.