TSV Venne verpflichtet Offensivspieler Kris Kosbab ab Sommer

Neuzugang Kris Kosbab

Der TSV Venne hat sich für die kommende Saison die Dienste des 31-jährigen Offensivspielers Kris gesichert. Wie der Verein über Instagram bekannt gab, wird der Neuzugang ab Sommer das Team im Mühlenbachstadion verstärken.

Mit Kris gewinnt der Bezirksligist einen flexibel einsetzbaren Offensivakteur, der seine Qualitäten bereits bei BW Schinkel sowie zuletzt in der Bezirksliga beim SSC Dodesheide unter Beweis gestellt hat. Aktuell wird der Spieler noch von einer Verletzung ausgebremst, soll jedoch in absehbarer Zeit ins Mannschaftstraining integriert werden.

Beim TSV Venne trifft Kris auf mehrere bekannte Gesichter aus früheren Stationen, was die Eingewöhnung erleichtern dürfte. Der Verein sieht darin eine gute Grundlage für eine schnelle Integration in das Teamgefüge.