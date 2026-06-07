TSV Venne verabschiedet sich mit Heimsieg aus der Saison 3:1-Erfolg gegen Bad Rothenfelde sichert Platz vier – Gäste schließen Spielzeit auf Rang drei ab von Michael Eggert · Heute, 08:51 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TSV Venne hat sich am letzten Spieltag der Bezirksliga mit einem 3:1 (2:1)-Heimsieg gegen den SV Bad Rothenfelde von seinen Anhängern verabschiedet. Durch den Erfolg beendet der Aufsteiger die Saison auf einem beachtlichen vierten Tabellenplatz. Der SV Bad Rothenfelde muss sich nach einer starken Hinrunde mit Rang drei zufriedengeben. Die Mannschaft hatte lange Zeit die Tabelle angeführt und sich die Herbstmeisterschaft gesichert.

Die Gastgeber erwischten einen Auftakt nach Maß. Bereits in der Anfangsphase sorgte John Holm nach Vorarbeit von William Neufeld für die Führung. Wenig später erhöhte Neufeld mit seinem ersten Saisontor auf 2:0. Der frühe Doppelschlag brachte den TSV Venne in eine komfortable Ausgangsposition.

Brachte den TSV Venne in Führung - John Holm - – Foto: Fupa

Bad Rothenfelde benötigte einige Zeit, um ins Spiel zu finden. Nach rund einer halben Stunde gelang Tom Sebastian Wulfgramm der Anschlusstreffer zum 1:2. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine umkämpfte Partie. Die Gäste hatten zwar phasenweise mehr Ballbesitz, konnten daraus jedoch nur wenig Kapital schlagen. Venne verteidigte konzentriert und setzte weiterhin auf schnelle Umschaltmomente. Eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff sorgte schließlich Luca Walkenhorst mit dem Treffer zum 3:1 für die Entscheidung. TSV-Trainer Jan Niehaus zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Wir waren von Anfang an hellwach und haben Rothenfelde mit unserem frühen Anlaufen immer wieder unter Druck gesetzt. Daraus konnten wir zwei Tore erzwingen und uns eine gute Ausgangsposition verschaffen.“ Trotz größerer Spielanteile des Gegners habe seine Mannschaft unbedingt mit einem Sieg die Saison beenden wollen. Gleichzeitig bedankte sich Niehaus bei den Anhängern für deren Unterstützung während der gesamten Spielzeit.