TSV Venne und SV Bad Rothenfelde im Kopf- an Kopfrennen

Ein Spieltag in der Bezirksliga mit wichtigen Paarungen im Kampf um die Meisterschaft. Im engen Tabellenkeller geht es um wichtige Punkte um den Klassenerhalt. Die Übersicht der Spiele am Sonntag:

Aber der Gastgeber ist gewarnt. Die Gäste ergatterten am vergangenen Dienstag mit dem 2:2 einen überraschenden Punktgewinn bei BW Hollage. Trotzdem geht der offensiv bärenstarke TSV Venne als klarer Favorit ins Spiel gegen den Tabellenneunten.

Der TSV Venne ist mit acht Siegen aus neun Spielen mit 25 Punkten die Mannschaft der Stunde in der Bezirksliga. Gegen den SV Bad Laer soll die Erfolgsserie fortgesetzt werden.

Der siebte Tabellenplatz von Viktoria Gesmold entspricht sicher nicht den Ansprüchen des Landesligaabsteigers. Viktoria Gesmold hat in der laufenden Saison noch nicht ihr volles Potenzial abgerufen können. Die Sommerabgänge von Til Specht zum Landesligisten SC Melle 03 und Sven Thöle - pausiert - sind schwer zu ersetzen und konnte noch nicht kompensiert werden.

Die beiden ehemaligen Landesligisten wollen siegen. Der SV Bad Rothenfelde will oben dran bleiben und den Spitzenreiter TSV Venne weiter unter Druck setzen.

BW Hollage - SF Lechtingen So. 15.00 Uhr Derby-Time in Hollage. Der SF Lechtingen kommt mit viel Selbstvertrauen zum Benkenbusch und will nach dem überraschenden 1:1 beim SSC Dodesheide Mitte der Woche auch im Derby etwas mitnehmen. BW Hollage will nach dem guten Saisonauftakt mit zehn Punkten aus vier Spielen wieder in die Erfolgsspur kommen. Dafür wäre ein Sieg im Derby eine gute Startposition.

TUS Eintracht Rulle - SC Glandorf So. 15.00 Uhr

Letzter gegen Vorletzter. Die Mutter aller Kellerduelle findet am Sonntag in Rulle statt.

Der Gastgeber will mit dem Rückenwind des späten Punktgewinns beim SSC Dodesheide den zweiten Sieg einfahren und sich mit drei zusätzlichen Punkten von den Abstiegsplätzen verabschieden. Aber auch Schlußlicht SC Glandorf konnte am vergangen

Mittwoch bei der unglücklichen späten 1:3-Niederlage gegen den Tabellenzweiten SV Bad Rothenfelde spielerisch und kämpferisch überzeugen und der zweite Saisonsieg für die Truppe von Trainer Lars Brinkschröder ist überfällig.

SV Viktoria Gmhütte - SSC Dodesheide So. 15.00 Uhr

Der Gastgeber steht aktuell knapp über dem Strich. Zwei Sieg aus acht Spielen ist zu wenig. Gegen den SSC Dodesheide wird es schwer die Bilanz zu verbessern.

Nur drei Punkte aus den letzten vier Spielen. Der SSC wird mit viel Wut im Bauch zu Rehlberg kommen und mit einen

FCR Bramsche - SV Quitt Ankum So. 15.00 Uhr Der beste Aufsteiger FCR Bramsche hat sich in der Spitzengruppe platziert. Mit einen Sieg gegen den SV Quitt Ankum will die Mannschaft von Trainer Marc Filip will sich mit einem Dreier in der Tabelle weiter klettern. Die möchten mit einem Punkt ihre Tabellenposition knapp über dem Strich festigen.

SV Alfhausen - Hagener SV So. 15.00 Uhr

Ein wichtiges Spiel für beide Teams. Gegen SV Quitt Ankum verpasste der SV Alfhausen am vergangen Mittwoch nach vielen vergebenen Chancen einen möglichen Sieg.

Der soll gegen den Hagener SV nachgeholt werden. Die Gäste sind knapp unter den Strich gerutscht. Ein Sieg wäre für beide Team ein so genannter Brustlöser und würde neue Euphorie in Abstiegskampf entfachen.

TUS Berge - SC Melle 03 II So. 15.00 Uhr

17 Punkte aus den letzten fünf Spielen. Der TUS Berge befindet sich in Topform und hat den dritten Tabellenplatz eingenommen. Gegen den SC Melle 03 II kann die Mannschaft von Trainer Rene Wolting mit einem Sieg den dritten Tabellenplatz festigen. Der SC Melle hat auswärts erst zwei Punkt erreicht. Mit zehn Punkten aus vier Heimspielen hat TUS Berge eine glänzende Bilanz und geht deshalb als Favorit ins Spiel.