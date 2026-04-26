TSV Venne stoppt Spitzenreiter – Titelrennen wieder offen 2:0-Erfolg gegen BW Hollage bringt neue Dynamik in die Bezirksligarn von Michael Eggert · Heute, 23:06 Uhr · 0 Leser

Die Entscheidung - Demitri Breining trifft für 2:0 für den TSV Venne. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TSV Venne hat im Meisterschaftsrennen der Bezirksliga für neue Spannung gesorgt. Mit einem 2:0-Heimsieg gegen den seit Oktober 2025 ungeschlagenen Tabellenführer BW Hollage verkürzte das Team den Vorsprung an der Spitze erheblich. Da Verfolger SV Bad Rothenfelde parallel einen Sieg einfuhr, beträgt der Abstand nun nur noch zwei Punkte – bei einem Spiel mehr für Hollage. Auch der TUS Berge bleibt in Schlagdistanz.

Die Partie entwickelte sich über weite Strecken ausgeglichen. Mitte der ersten Halbzeit brachte Sven Herrmann die Gastgeber mit einer wuchtigen Direktabnahme in Führung. In der Folge übernahm Hollage phasenweise die Kontrolle und drängte auf den Ausgleich, ließ jedoch mehrere Gelegenheiten ungenutzt. Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung: Dimitri Breinert erhöhte auf 2:0 und besiegelte damit die erste Niederlage von BW Hollage seit mehreren Monaten.

Jubel im Lager des TSV Venne nach dem Tor zum 2:0. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

„Es war ein ausgeglichenes Spiel, das wir am Ende dank unserer Willensstärke verdient mit 2:0 gewonnen haben. Wir waren deutlich bissiger in den Zweikämpfen, und man hat dem Spiel angemerkt, dass wir den Sieg mehr wollten als Hollage. Insgesamt war das eine sehr starke Partie unserer Mannschaft, weil jeder Spieler ans Limit gegangen ist“, sagte Vennes Trainer Jan Niehaus.