TSV Venne stark in gewohnter Formation

Beim Kreisligisten TUS Bad Essen wurde der Bezirksligist TSV Venne in einem Testspiel unter seinem neuen Trainer Jan Niehaus vor allem in der ersten Spielhälfte stark gefordert.

Zur Pause führte der Gastgeber verdient durch einen Treffer von Jonas Friedrich Hüls gegen den Bezirkslgisten. Direkt nach Wiederanpfiff baute der Kreisligist durch Tobias Frütel die Führung auf 2:0 aus. Trainer Niehaus hatte seine Offensive zur Halbzeit mit der Vereinnahme von John Holm und Tardeli Malungu verstärkt und Wechsel leiteten die Wende des Spiels ein. Carsten Stockreiter mit seinem ersten Treffer nach seinem Wechsel von BW Schinkel nach Venne und ein lupenreiner Hattrick von Tardeli Malungu drehten das Spiel zum 4:2-Endstand für die Gäste.

"In der ersten Halbzeit – in einer ungewohnten Formation – haben wir uns gegen einen tiefstehenden und stark spielenden Gegner sehr schwer getan. Durch teilweise einfache Abspielfehler konnte Bad Essen immer wieder gefährliche Konter setzen. In der zweiten Halbzeit sind wir planmäßig auf eine gewohnte Formation umgestiegen und konnten – trotz schwerer Beine aus den Trainingswochen – durch unseren sehr hohen Ballbesitz einige gute Angriffe fahren. Ein guter Test mit viel Spielzeit für den kompletten Kader," sagte uns der Coach des TSV Venne nach dem Spiel.