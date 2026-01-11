TSV Venne setzt auf Kontinuität

Der TSV Venne stellt die Weichen für die neue Spielzeit: Die Verträge mit dem Trainerteam Jan Niehaus und Patrick Klöppel wurde frühzeitig verlängert. Damit setzt der Verein ein starkes Zeichen für Kontinuität, Vertrauen und eine nachhaltige sportliche Entwicklung, schreibt der Verein auf seiner Homepage und berichtet weiter:
Nach einem kleineren Umbruch im Sommer haben Jan und Patrick die sportliche Ausrichtung der 1. Herren entscheidend geprägt. Es ist gelungen, eine sportlich erfolgreiche Mannschaft zu formen, die auf und neben dem Platz als echte Einheit auftritt und für Identifikation mit dem TSV Venne steht. Besonders hervorzuheben ist die Integration einiger junger Spieler und deren Commitment, den eingeschlagenen Weg voller Überzeugung weiterzugehen.
„Es macht uns einfach großen Spaß mit den Jungs, dem Trainer- und Betreuerteam und dem tollen Umfeld im Verein zu arbeiten. Ein Blick auf das letzte halbe Jahr und die aufgezeigte Perspektive des Fußballvorstandes haben uns die Entscheidung leicht gemacht.“, erklären Niehaus und Klöppel. „Gerade die Bemühungen im Bereich der Infrastruktur zeigen, dass der Verein langfristig wachsen will – sportlich wie strukturell.“
Neben Jan und Patrick, dessen Rolle als Spielertrainer sich voraussichtlich noch intensiver auf die Traineraufgaben fokussieren wird, hat auch das Betreuerteam um Stefan Kamper und Robin Bach sowie Andre Gerlach als Torwarttrainer seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Und auch bei den Spielergesprächen ist man bereits sehr weit fortgeschritten – sowohl mit dem eigenen Kader wie auch mit potenziellen Neuzugängen. Was man bereits mitteilen kann: Bis auf vereinzelte Fragezeichen, die primär familiär oder beruflich begründet sind, bleibt der Kader zusammen und wird punktuell verstärkt.
Jens Terhorst (sportlicher Leiter): „Nach dem erfolgreichen Saisonverlauf und dem Feedback aus der Mannschaft war es für uns selbstverständlich, mit Jan und Patrick weitermachen zu wollen. Die Gespräche verliefen absolut positiv und wir werden den Weg zusammen fortführen mit dem Ziel, vor allem junge Spieler in die Mannschaft zu integrieren und gleichzeitig das sportliche Niveau zu bestätigen."