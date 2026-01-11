TSV Venne setzt auf Kontinuität

Trainerteam des TSV Venne -Jan Niehaus u. Patrick Klöppel – Foto: Fupa

Der TSV Venne stellt die Weichen für die neue Spielzeit: Die Verträge mit dem Trainerteam Jan Niehaus und Patrick Klöppel wurde frühzeitig verlängert. Damit setzt der Verein ein starkes Zeichen für Kontinuität, Vertrauen und eine nachhaltige sportliche Entwicklung, schreibt der Verein auf seiner Homepage und berichtet weiter:

Nach einem kleineren Umbruch im Sommer haben Jan und Patrick die sportliche Ausrichtung der 1. Herren entscheidend geprägt. Es ist gelungen, eine sportlich erfolgreiche Mannschaft zu formen, die auf und neben dem Platz als echte Einheit auftritt und für Identifikation mit dem TSV Venne steht. Besonders hervorzuheben ist die Integration einiger junger Spieler und deren Commitment, den eingeschlagenen Weg voller Überzeugung weiterzugehen. „Es macht uns einfach großen Spaß mit den Jungs, dem Trainer- und Betreuerteam und dem tollen Umfeld im Verein zu arbeiten. Ein Blick auf das letzte halbe Jahr und die aufgezeigte Perspektive des Fußballvorstandes haben uns die Entscheidung leicht gemacht.“, erklären Niehaus und Klöppel. „Gerade die Bemühungen im Bereich der Infrastruktur zeigen, dass der Verein langfristig wachsen will – sportlich wie strukturell.“