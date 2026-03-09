TSV Venne nutzt seine Offensivstärke

Fupa - Archiv - Foto - – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Frühe Führung legt den Grundstein Beide Mannschaften suchten von Beginn an den Weg nach vorne, wodurch sich ein abwechslungsreiches Spiel mit zahlreichen Torchancen entwickelte. Der TSV Venne ging früh in Führung und baute seinen Vorsprung bis zur Pause weiter aus. Tardeli Malungu traf zweimal für die Gastgeber, zudem verwandelte Addy-Menga einen Strafstoß zum zwischenzeitlichen dritten Venner Treffer vor der Pause. Jonas Finke gelang Mitte der ersten Hälfte der Anschlusstreffer für den SV Quitt Ankum zum 1:3-Pausenstand. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen. Rund eine Viertelstunde vor dem Ende sorgte Malungu mit seinem dritten Treffer für die Vorentscheidung. Zwar konnte Pascal Koddenberg für Ankum noch einmal auf 2:4 verkürzen, doch in der Nachspielzeit stellte Demians Dudums den 5:2-Endstand her. „Im Großen und Ganzen geht der Sieg vollkommen in Ordnung. Beide Mannschaften haben noch einige Chancen liegen gelassen, sodass es durchaus auch ein deutlich torreicheres Spiel hätte werden können. Für uns war es auf jeden Fall ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen den Sack allerdings früher zumachen, um dem Gegner rechtzeitig den Wind aus den Segeln zu nehmen. So kam trotz des deutlichen Vorsprungs lange keine wirkliche Ruhe in unser Spiel“, sagte Vennes Trainer Jan Niehaus nach der Partie. Ankums Trainer Kevin Butler sah trotz der Niederlage eine engagierte Leistung seines Teams: „Wir waren von Anfang an gut drin in der Partie und griffig. Leider gehen wir durch zwei lange Bälle und damit einhergehend individuellen Fehlern früh in Rückstand. Dennoch haben wir uns nicht aufgegeben und immer versucht zurückzuschlagen. Die individuelle Klasse von Venne hat dann aber leider das Spiel entschieden. Aus unserer Sicht eine unglückliche Niederlage. Glückwunsch an Venne, unser Fokus richtet sich jetzt auf das kommende Heimspiel gegen Alfhausen.“