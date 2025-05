TSV Venne macht es spannend gegen SV Viktoria GmHütte

John Holm brachte den Gastgeber bereits in der Anfangsphase in Führung. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatte der TSV Venne in einem abwechslungsreichen Spiel leichte Chancenvorteile, die Pausenführung ging in Ordnung. Nach Wiederanpfiff drehte der TSV Venne auf und erspielte sich einige aussichtsreiche Tormöglichkeiten. Nach einer Stunde Spielzeit baute Tardeli Malungu die Führung für den Gastgeber aus 2:0 aus. Fast im Minutentakt legte der TSV Venne nach und baute die Führung durch Addy-Waku Menga und erneut Tardeli Malungu auf 4:0 aus. Wer glaubte, dass Spiel sei zum dem Zeitpunkt bereits entschieden, hatte sich getäuscht. Die Gäste drehten ab der 70. Minuten voll auf und erzielten innerhalb von fünf Minuten durch Tom Haarmeier, einem Eigentor und einem von Ralf Lamaj verwandelten Strafstoß drei Treffer zum 4:3. Venne musste zwar zwischenzeitlich um den sicher geglaubten Sieg bangen, erspielte sich in der Schlußphase aber noch einige gute Möglichkeiten und gewann verdient.

In der Tabelle kletterte der TSV Venne mit 49 Punkten an Viktoria Gmhütte vorbei auf den fünften Tabellenplatz.