TSV Venne gibt die Tabellenführung ab

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Großer Jubel beim SF Lechtingen - Archiv-Foto - – Foto: Karl-Heinz Rickelmann
Nach nur zwei Punkten aus den letzten drei Spielen ist die Tabellenführung des TSV Venne futsch. Gegen den SF Lechtingen musste sich die Mannschaft von Trainer Jan Niehaus mit einem 2:2-Unentschieden zufrieden geben.
Die frühe Führung durch Joscha Bartke konnten die Gäste durch eine Kopftor von Enzo Hoppe fast postwendend ausgleichen. In der hektischen Schlußphase der ersten Halbzeit kasserierte der SF Lechtigen durch ein Traumtor von Philipp Muth zunächst den 1:2-Rückstand und anschließend drei gelbe Karten. Nach der Pause blieb der Gastgeber tonangebend ohne glasklare Torchancen zu erspielen. Eine Viertelstunde vor dem Ende nutzte Luca Maunert eine Unachtsamkeit in der Gästeabwehr zum 2:2-Ausgleich. Der TSV Venne drückte in der Folge auf den Siegtreffer, aber mehr als eine überflüssige gelb-rote Karte in der Schlußminute erlebten die zahlreichen Fans des TSV Venne nicht mehr.
Traumtor für TSV Venne zur Führung - Philipp Muth – Foto: Fupa
Die Stimmen zum Spiel:
ES war insgesamt kein gutes Spiel von beiden Mannschaften. SF Lechtingen hatte zwar mehr Spielanteile, doch die gefährlicheren Aktionen lagen auf unserer Seite. Das 1:0 fiel unglücklich durch einen abgefälschten Ball nach einer Standardsituation. Danach kamen wir besser ins Spiel und ließen auch in der zweiten Halbzeit kaum Torchancen für SF Lechtingen zu. Durch eine Unachtsamkeit in der Abwehr luden wir den Gegner jedoch zum 2:2 ein. Kurz vor Schluss hatten wir Pech, als Anas Zoabi nur den Pfosten traf.
Aus meiner Sicht ist es am Ende ein glücklicher Punktgewinn für SF Lechtingen,“ sagte uns Trainer Jan Niehaus vom TSV Venne nach dem Spiel.
"Wir haben heute eine gute Reaktion auf das schwache Derby in der Vorwoche gezeigt. Wir haben großen Aufwand betrieben und waren aus meiner Sicht das etwas bessere, auf jeden Fall aber das aktivere Team. Dass Venne aufgrund der individuellen Qualität jederzeit Gefahr ausstrahlt, ist bekannt,“ sagte uns Trainer Mirko Schleibaum vom SF Lechtingen nach dem Topspiel gegen TSV Venne.
Wie geht es weiter?
Der TSV Venne spielt am Sonntag 12.10.2025 um 15.00 Uhr gegen SC Melle 03.
Zur selben Zeit tritt der SF Lechtingen beim Aufsteiger SV Alfhausen an.