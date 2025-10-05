TSV Venne gibt die Tabellenführung ab

Die Stimmen zum Spiel:

ES war insgesamt kein gutes Spiel von beiden Mannschaften. SF Lechtingen hatte zwar mehr Spielanteile, doch die gefährlicheren Aktionen lagen auf unserer Seite. Das 1:0 fiel unglücklich durch einen abgefälschten Ball nach einer Standardsituation. Danach kamen wir besser ins Spiel und ließen auch in der zweiten Halbzeit kaum Torchancen für SF Lechtingen zu. Durch eine Unachtsamkeit in der Abwehr luden wir den Gegner jedoch zum 2:2 ein. Kurz vor Schluss hatten wir Pech, als Anas Zoabi nur den Pfosten traf.

Aus meiner Sicht ist es am Ende ein glücklicher Punktgewinn für SF Lechtingen,“ sagte uns Trainer Jan Niehaus vom TSV Venne nach dem Spiel.