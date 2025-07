TSV Venne gewinnt weiteres Testspiel

Nach vielen Spielerwechseln auf beiden Seiten und späten Toren gewann der TSV Venne am Donnerstagabend ein Testspiel gegen den GW Brockdorf - ein Team aus der Bezirksliga Weser Ems / Staffel 4 - am Ende verdient mit 3:0 Toren und schraubte sein aktuelle Testspielbilanz auf vier Siege und zwei Niederlagen.

Anas Zobi brachte sein Team kurz vor der Pause in Führung. In der Schlußphase baute der Gastgeber durch Demians Dudums und Luca Walkenhorst die Führung auf 3:0 aus.

Ein überzeugender Auftritt vor heimischer Kulisse gegen einen spielerisch starken Gegner! Wir waren von Anfang an im Spiel und haben im Spielaufbau mehrere Facetten gezeigt. Auch die Rückwärtsbewegung und das Spiel gegen den Ball sahen phasenweise sehr ordentlich aus.Unsere Chancenverwertung lässt noch Luft nach oben, und in den Zweikämpfen müssen wir durchgehend entschlossen und kompromisslos verteidigen. Diese Punkte nehmen wir mit in die nächsten drei Einheiten – dann sind wir bereit für unser erstes Meisterschaftsspiel!Kommt vorbei und unterstützt uns – Venne muss rot und laut sein," sagte uns Coach Jan Niehaus (TSV Venne).