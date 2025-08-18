Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Grenzenloser Jubel beim TSV Venne nach dem späten Ausgleich – Foto: Karl-Heinz Rickelmann
TSV Venne gelingt glücklicher Last-Minute-Punkt im Topspiel
Am dritten Spieltag der Bezirksliga musste der SSC Dodesheide beim Spitzenreiter TSV Venne antreten.
In einem rassigen und stark umkämpften Bezirksliga-Spitzenspiel gelang Neuzugang Philipp Muth Mitte der ersten Halbzeit die Führung für den Gastgeber. Die Gäste glichen nur zehn Minuten später zum durch Ayosha Normann zum 1:1 aus. Nach der Pause agierte der SSC Dodesheide sehr druckvoll und erspielte sich einige gute Tormöglichkeiten. Luciano Faraci brachte das Flottmann-Team nach einer Stunde mit einem feinen Distanzschuß in Führung.
Die 2:1-Führung für den SSC durch Luciano Faraci – Foto: Karl-Heinz Rickelmann
In der Folge erspielten sich die Gäste eine weitere Möglichkeiten, verpassten in der Phase aber den Deckel auf die Partie zu machen. In der Venner Schlußoffensive gelang dem Gastgeber in fünften Minute der Nachspielzeit Anas Zoabi der viel umjubelte Ausgleichstreffer zum 2:2-Endstand. Bereits am kommenden Mittwoch geht es für den SSC Dodesheide mit dem Spiel beim SV Bad Laer weiter.
"Wir haben es heute nicht geschafft, das Spiel früher für uns zu entscheiden. Leider haben wir besonders in der zweiten Halbzeit aus den sehr klaren Torchancen zu wenig gemacht.
So haben wir den Gegner im Spiel gelassen. Dieses Mal hat sich das in der Nachspielzeit gerecht und wir haben zwei Punkte verloren,“ lautet das Statement von SSC-Coach Yannick Flottmann.
„Das Topspiel hielt, was es versprach. Dodesheide hatte mehr Ballbesitz, doch wir verteidigten zunächst stark und gingen nach erzwungenem Fehler durch Philipp Muht in Führung. Der Ausgleich fiel nach einem unglücklich verteidigten Einwurf. In der zweiten Hälfte hatte Dodesheide Chancen zum 3:1, bevor wir nach Einwechslungen wieder dominanter wurden. Trotz mehrerer Großchancen mit Pech und starker Keeper-Leistung blieb es beim gerechten Unentschieden auf hohem Niveau,“ meinte Trainer Jan Niehaus (TSV Venne).