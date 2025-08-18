TSV Venne gelingt glücklicher Last-Minute-Punkt im Topspiel

In einem rassigen und stark umkämpften Bezirksliga-Spitzenspiel gelang Neuzugang Philipp Muth Mitte der ersten Halbzeit die Führung für den Gastgeber. Die Gäste glichen nur zehn Minuten später zum durch Ayosha Normann zum 1:1 aus. Nach der Pause agierte der SSC Dodesheide sehr druckvoll und erspielte sich einige gute Tormöglichkeiten. Luciano Faraci brachte das Flottmann-Team nach einer Stunde mit einem feinen Distanzschuß in Führung.

Die 2:1-Führung für den SSC durch Luciano Faraci – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

In der Folge erspielten sich die Gäste eine weitere Möglichkeiten, verpassten in der Phase aber den Deckel auf die Partie zu machen. In der Venner Schlußoffensive gelang dem Gastgeber in fünften Minute der Nachspielzeit Anas Zoabi der viel umjubelte Ausgleichstreffer zum 2:2-Endstand. Bereits am kommenden Mittwoch geht es für den SSC Dodesheide mit dem Spiel beim SV Bad Laer weiter.