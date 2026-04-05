TSV Venne festigt Rang vier – Addy Menga trifft dreifach Effizienz vor dem Tor entscheidet die Partie - "Rot" in der Schlußphase von Michael Eggert · Gestern, 08:37 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TSV Venne hat mit einem 4:2-Erfolg gegen den SC Glandorf seinen vierten Tabellenplatz in der Bezirksliga gefestigt. Mann des Tages war Addy Waku Menga, der drei Treffer erzielte und maßgeblich zum verdienten Heimsieg beitrug. Während Venne im oberen Tabellendrittel stabil bleibt, verharren die Gäste weiterhin in einem dicht gedrängten Kreis abstiegsgefährdeter Mannschaften.

Die Gastgeber agierten aus einer kompakten Defensive heraus und setzten offensiv immer wieder gefährliche Akzente. Bereits nach einer Viertelstunde brachte Menga die Mannschaft von Trainer Jan Niehaus in Führung. In der Folge ließ Venne weitere Möglichkeiten ungenutzt, kontrollierte jedoch das Spielgeschehen. Kurz nach der Pause gelang dem SC Glandorf durch Hans-Heinrich Strunz der Ausgleich zum 1:1. Die Antwort der Hausherren folgte jedoch prompt: Bulani Malungu stellte wenig später die Führung wieder her. Zehn Minuten danach erhöhte erneut Menga auf 3:1 und sorgte damit für eine Vorentscheidung.

Zehn Minuten vor dem Ende schwächten sich die Gäste selbst. Hans-Heinrich Strunz sah nach einer Notbremse gegen Philipp Muth vom umsichtigen Schiedsrichter Finn Jannis Heits die rote Karte. Zwar verkürzte Benedikt Erpenbeck per Strafstoß noch einmal auf 3:2, doch in der Schlussphase machte Menga mit seinem dritten Treffer endgültig den Unterschied und setzte den Schlusspunkt unter die Partie.

Traf dreimal für den TSV Venne gg SC Glandorf - Addy Waku Menga - – Foto: Dupa