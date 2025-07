TSV Venne feiert Torfestival im Testspiel

Im drittletzten Testspiel vor dem schweren Saisonauftakt gegen den TUS Eintracht Rulle gewann der TSV Venne bei SF Lotte II aus der Kreisliga Tecklenburg mit 12:0 Toren. Die zwölf Treffer verteilten sich auf sieben Spieler. Der 18-jährige Philipp Muth war mit drei Treffern der erfolgreichste Schütze in einem völlig einseitigen Spiel in dem die Gäste bereits zur Pause mit 6:0 führten.

"Von der ersten Minute an war der Klassenunterschied deutlich zu erkennen. Dennoch war der Test für unsere Abläufe sehr wertvoll – wir nehmen ihn gerne mit in eine intensive Woche mit zwei weiteren Testspielen. Besonders gefreut hat mich, dass unsere Neuzugänge mit zahlreichen Toren Selbstvertrauen tanken konnten. Aber auch alle anderen haben sich hervorragend präsentiert. Ein besonderer Dank geht an die Gastgeber: Sowohl in Kalkriese als auch in Epe haben wir im Rahmen der Sportwerbewochen eine tolle Gastfreundschaft und ausgezeichnete Bewirtung erlebt. Vielen Dank im Namen der gesamten Mannschaft," sagte und der Trainer des TSV Venne Jan Niehaus.