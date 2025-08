TSV Venne feiert 5:0-Auftaktsieg gegen Eintracht Rulle

"Wir haben über weite Strecken das Spiel dominiert und den Gegner nur zu wenigen Torchancen kommen lassen. Die rote Karte kam aus unserer Sicht zum richtigen Zeitpunkt und mit dem 3:0 kurz nach der Pause war das Spiel im Grunde entschieden. Anschließend haben wir Ball und Gegner clever laufen lassen und am Ende auch in der Höhe verdient gewonnen.Trotz Unterzahl haben wir dem Gegner noch zu viele Chancen ermöglicht – das zeigt aber auch die individuelle Qualität, besonders in der Offensive, die Rulle mitgebracht hat. Danke für den tollen Einsatz der Mannschaft, die Unterstützung unserer Fans und den großartigen Rückhalt im gesamten Verein, lautete das Statement des neuen Trainerduos Patrick Klöppel und Jan Niehaus nach dem überzeugenden Auftritt bei der Heimpremiere des TSV Venne.