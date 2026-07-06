TSV Venne dreht Testspiel in Haste

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TSV Venne ist mit einem Auswärtssieg in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Der Bezirksligist gewann das Testspiel beim Kreisligisten TuS Haste mit 5:3 (2:3), nachdem er zur Halbzeit noch in Rückstand gelegen hatte.

Die Gäste gingen früh in Führung. Addy Menga traf bereits in der 4. Minute zum 1:0 und erhöhte in der 38. Minute auf 2:0. Die Schlussphase der ersten Halbzeit gehörte jedoch den Gastgebern. Max Schmidt verkürzte in der 40. Minute auf 1:2, anschließend drehte Jaro Manio Schubert mit zwei Treffern die Partie und sorgte für eine 3:2-Halbzeitführung des TuS Haste.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Venne die Kontrolle. Lukas Walkenhorst erzielte nach einer Stunde den Ausgleich. Tardelli Malungu brachte den Bezirksligisten wenig später erneut in Führung und setzte mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 5:3.