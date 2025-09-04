TSV Venne chancenlos gegen Landesligisten

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In der dritten Runde des Bezirkspokals war das Spitzenteam der Bezirksliga TSV Venne gegen den Landesligisten SC Melle 03 chancenlos.
Bis zur Pause konnte die Mannschaft von Trainer Jan Niehaus beim Stand von 0:1 das Spiel vom Ergebnis noch weitgehend offen gestalten. Direkt nach Wiederanpfiff baute Jan Lehmkuhl-Hübner mit seinem zweiten Treffer die Führung für die Gäste auf 2:0 aus. Damit war der Wiederstand der Gastgeber gebrochen. Mika Winkel, Julian Ahrens und Dennis Greif sorgen mit ihrem Toren für den hoch verdienten 5:0-Endstand für den Landesligisten.
Traf doppelt für SC Melle 03 - Jan Lehmkuhl-Hübner – Foto: Fupa
"Völlig verdienter Sieg! Venne war chancenlos. Melle nur mit einer noch zu verbessernden Chancen Auswertung,“ lautete das Statement von Tobias Brockmeyer (SC Melle 03).
„Leider war heute nichts zu holen. Uns fehlte die nötige Bissigkeit in den Zweikämpfen und gegen einen starken Gegner wie Melle geht die Niederlage auch in der Höhe völlig verdient in Ordnung,“ erkannte Trainer Jan Niehaus (TSV Venne) die starke Leistung des SC Melle 03 an.