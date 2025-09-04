– Foto: Detlev Drobeck

TSV Venne chancenlos gegen Landesligisten SC Melle 03 zieht in die 4. Pokalrunde ein

In der dritten Runde des Bezirkspokals war das Spitzenteam der Bezirksliga TSV Venne gegen den Landesligisten SC Melle 03 chancenlos.

Bis zur Pause konnte die Mannschaft von Trainer Jan Niehaus beim Stand von 0:1 das Spiel vom Ergebnis noch weitgehend offen gestalten. Direkt nach Wiederanpfiff baute Jan Lehmkuhl-Hübner mit seinem zweiten Treffer die Führung für die Gäste auf 2:0 aus. Damit war der Wiederstand der Gastgeber gebrochen. Mika Winkel, Julian Ahrens und Dennis Greif sorgen mit ihrem Toren für den hoch verdienten 5:0-Endstand für den Landesligisten. Traf doppelt für SC Melle 03 - Jan Lehmkuhl-Hübner – Foto: Fupa

"Völlig verdienter Sieg! Venne war chancenlos. Melle nur mit einer noch zu verbessernden Chancen Auswertung,“ lautete das Statement von Tobias Brockmeyer (SC Melle 03).