TSV Venne behält die Ruhe und siegt souverän

In der Bezirksliga musste der Tabellenführer TSV Venne beim knapp über dem Strich liegenden Hagener SV antreten.
Es war ein hektisches Spiel mit vielen Debatten auf dem Platz. Im Mittelpunkt standen einige Entscheidungen von Schiedsrichter Jannes Steinkamp und sein Team.
Venne startete furios und führte Mitte der ersten Halbzeit durch Tore von Anas Zoabi, Philipp Muth (FE) und Tardeli Malungu bereits mit 3:0 Toren. Zwar gelang dem Hagener SV durch Alexander Holtmeyer kurz darauf der Anschlußtreffer zum 1:3, aber direkt vor dem Halbzeitpfiff stellte Demians Dudums auf 4:1 für die Gäste. Nach der Pause baute der erst 19-jährige Philipp Muth mit seinem zweiten Treffer die Führung aus und machte gleichzeitig den Deckel auf die Partie. Nach dem deutlichen Erfolg bleibt der TSV Venne Tabellenführer und stellt mit 28 Toren gleichzeitig das Team mit erfolgreichsten Offensive. Der Hagener SV liegt weiterhin knapp über den Abstiegsrängen.
Coach Jan Niehaus on fire – Foto: Pascal Wegner
Die Stimmen zum Spiel:
"Glückwunsch an Venne zum Sieg. Leider momentan nicht in der glücklichsten Situation. Paar Entscheidungen die heute Spielentscheidend waren, die wir leider nicht beeinflussen konnten, wurden gegen uns getroffen. Am Ende geht der Sieg für Venne irgendwie in Ordnung, fällt aber zu hoch aus. Meiner Mannschaft kann ich nur den Vorwurf machen, die Chancen die wir hatten nicht konsequent genutzt zu haben,“ meinte Trainer Mathias Lührmann (Hagener SV)
„Eine überzeugende Leistung von der gesamten Mannschaft! Wir haben grundsätzlich nur wenige Torchancen zugelassen, und die, die entstanden sind, hat Flo großartig pariert. Durch eine starke Kommunikation in der Defensive standen wir hinten sehr sicher. Offensiv haben wir viele gute Spielzüge gezeigt, unsere Angriffe deutlich breiter aufgezogen und die Chancen dann eiskalt verwertet,“ lautet das Fazit von Trainer Jan Niehaus (TSV Venne).