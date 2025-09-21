TSV Venne behält die Ruhe und siegt souverän

Es war ein hektisches Spiel mit vielen Debatten auf dem Platz. Im Mittelpunkt standen einige Entscheidungen von Schiedsrichter Jannes Steinkamp und sein Team.

Venne startete furios und führte Mitte der ersten Halbzeit durch Tore von Anas Zoabi, Philipp Muth (FE) und Tardeli Malungu bereits mit 3:0 Toren. Zwar gelang dem Hagener SV durch Alexander Holtmeyer kurz darauf der Anschlußtreffer zum 1:3, aber direkt vor dem Halbzeitpfiff stellte Demians Dudums auf 4:1 für die Gäste. Nach der Pause baute der erst 19-jährige Philipp Muth mit seinem zweiten Treffer die Führung aus und machte gleichzeitig den Deckel auf die Partie. Nach dem deutlichen Erfolg bleibt der TSV Venne Tabellenführer und stellt mit 28 Toren gleichzeitig das Team mit erfolgreichsten Offensive. Der Hagener SV liegt weiterhin knapp über den Abstiegsrängen.