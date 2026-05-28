TSV Venne beendet Negativserie mit Auswärtssieg in Riemsloh Abstiegssorgen beim TSV Riemsloh wachsen weiter von Michael Eggert · Heute, 00:19 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TSV Venne hat in der Bezirksliga seine Serie von vier Niederlagen in Folge beendet. Beim abstiegsgefährdeten TSV Riemsloh setzte sich die Mannschaft mit 4:2 (1:1) durch und verbesserte sich damit wieder auf den vierten Tabellenplatz. Für die Gastgeber verschärfte sich dagegen die Situation im Tabellenkeller. Zwei Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den derzeit der SC Glandorf einnimmt, nur noch zwei Punkte. Bereits am Freitag wartet mit dem Auswärtsspiel bei Viktoria Gesmold die nächste schwierige Aufgabe.

Die Gäste aus Venne erwischten den besseren Start. Mitte der ersten Halbzeit spielte Addy-Waku Menga mit einem Chipball die Riemsloher Abwehr aus, Tardeli Malungu verwertete die Vorlage zur Führung. In der Folge erspielten sich beide Mannschaften weitere Chancen, ließen diese jedoch ungenutzt. Kurz vor der Pause gelang Jannik Welkener der verdiente Ausgleich zum 1:1. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel verpasste Welkener zunächst die Möglichkeit zur Führung für die Gastgeber. Stattdessen ging Venne wenig später erneut in Führung: Der Ex-Profi des VFL Osnabrück Addy-Waku Menga traf zum 2:1. Nur drei Minuten danach erhöhte Malungu mit seinem zweiten Treffer auf 3:1.