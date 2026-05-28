TSV Venne beendet Negativserie mit Auswärtssieg in Riemsloh

Der TSV Venne hat in der Bezirksliga seine Serie von vier Niederlagen in Folge beendet. Beim abstiegsgefährdeten TSV Riemsloh setzte sich die Mannschaft mit 4:2 (1:1) durch und verbesserte sich damit wieder auf den vierten Tabellenplatz. Für die Gastgeber verschärfte sich dagegen die Situation im Tabellenkeller. Zwei Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den derzeit der SC Glandorf einnimmt, nur noch zwei Punkte. Bereits am Freitag wartet mit dem Auswärtsspiel bei Viktoria Gesmold die nächste schwierige Aufgabe.
Die Gäste aus Venne erwischten den besseren Start. Mitte der ersten Halbzeit spielte Addy-Waku Menga mit einem Chipball die Riemsloher Abwehr aus, Tardeli Malungu verwertete die Vorlage zur Führung. In der Folge erspielten sich beide Mannschaften weitere Chancen, ließen diese jedoch ungenutzt. Kurz vor der Pause gelang Jannik Welkener der verdiente Ausgleich zum 1:1.
Unmittelbar nach dem Seitenwechsel verpasste Welkener zunächst die Möglichkeit zur Führung für die Gastgeber. Stattdessen ging Venne wenig später erneut in Führung: Der Ex-Profi des VFL Osnabrück Addy-Waku Menga traf zum 2:1. Nur drei Minuten danach erhöhte Malungu mit seinem zweiten Treffer auf 3:1.
Riemsloh gab sich nicht auf und verkürzte durch einen Distanzschuss von Noah Werges auf 2:3. In der Schlussphase drängten die Gastgeber auf den Ausgleich, konnten ihre Möglichkeiten jedoch nicht nutzen. Kurz vor Spielende sorgte Addy-Waku Menga mit seinem 27. Saisontor für die Entscheidung. Der Offensivspieler war damit an allen vier Treffern der Gäste beteiligt.
„Eine Niederlage, die einfach nur wehtut. Dieses Spiel darf man aber niemals verlieren. Zwar gehörten dem TSV Venne die ersten 15 Minuten. Aber danach waren wir sehr gut im Spiel und hatten auch durchgehend gute Möglichkeiten. Leider bestrafen wir uns immer selbst und laden den Gegner zum Tore schießen ein. Jetzt haben wir zwei Endspiele und die wollen wir erfolgreich bestreiten“, sagte Riemslohs Trainer Thomas Falke nach der Partie.