TSV Venne baut die Tabellenführung aus

In einem Spiel der Bezirksliga musste sich der Spitzenreiter TSV Venne nach klarer Führung am Ende mit einem 3:3 gegen den SV Bad Laer zufrieden geben. Dennoch konnte das Niehaus-Team die Tabellenführung ausbauen, da der hartnäckigste Verfolger SV Bad Rothenfelde ebenfalls patzte.

In einem sehr umkämpften Spiel brachte ein Doppelschlag durch Dimitri Breinert und Tardeli Malungu den Spitzenreiter nach einer halben Stunde Spielzeit mit 2:0 in Führung. Mit dem Pausenpfiff gelang Dominik Langeleh der Anschlußtreffer für die Gäste. Nach einer Stunde Spielzeit erzielte Johann Pörtner den Treffer zum 2:2-Ausgleich. In der Schlußphase überschlugen sich dann die Ereignisse. Drei Minuten vor dem Abpfiff erzielte Tardeli Malungu mit seinem zweiten Treffer die viel umjubelte erneute Führung für den TSV. Eine Minute später kassierte Christoph Beßmann eine gelb-rote Karte, bevor es in der Nachspielzeit für die Gäste kein Halten mehr gab, als Johann Pörtner mit seinem zweiten Tor den 3:3-Endstand erzielte.

"Den Punkt heute haben wir uns mehr als verdient, auch wenn wir natürlich die Führung von Venne kurz vor Spielende dann vom Spielverlauf nochmal glücklich kontern konnten. Venne war in der ersten Halbzeit eiskalt, wir konnten aus unserem leichten Chancenplus leider keinen Gewinn schlagen. Nach dem 2:2 war es dann ein Spiel mit offenen Visier und Chancen auf beiden Seiten. Wir haben es leider nicht geschafft, die guten Chancen unsererseits zu nutzen, sind aber am Ende natürlich glücklich über den verdienten Punkt beim Tabellenführer,“ lautet das Statement von Trainer Michael Mentrup (SV Bad Laer).

Ein gerechtes Unentschieden – das einmal vorweg -. Beide Mannschaften haben sich zahlreiche Torchancen erspielt, es war ein sehr intensives Bezirksligaspiel mit wechselnden Phasen, in denen jeweils ein Team in Führung gehen konnte. Letztlich sorgten überragende Torhüterleistungen auf beiden Seiten dafür, dass es beim 3:3 blieb – ein Ergebnis, mit dem wir uns nicht beschweren können. Durch die Niederlage von Rothenfelde nehmen wir trotzdem einen Punkt mit und freuen uns jetzt auf das Spitzenspiel unter der Woche,“ sagte uns Trainer Jan Niehaus (TSV Venne) nach dem Spiel.

Wie gehts es weiter:

Der TSV Venne reist in der kommenden englischen Woche am Mittwoch dem 01. Oktober 2025 um 19.30 Uhr - im Fupa-Live-Ticker - zum Topspiel beim Tabellenzweiten SV Bad Rothenfelde. Am Sonntag den 05. Oktober spielt die Mannschaft von Trainer Jan Niehause um 14.00 Uhr beim SF Lechtingen.

Der SV Bad Laer erwartet am kommenden Sonntag um 15.00 Uhr im Heimspiel den Aufsteiger SV Alfhausen.