TSV Venne arbeitet an der Topform

Einen harten Trainingsplan hat der Trainer des TSV Venne Jan Niehaus seiner Mannschaft verordnet. Nach intensiver Trainingsarbeit siegte sein Team zunächst am vergangen Freitag beim TUS Bad Essen mit 4:2 Toren und am Sonntagmittag nur 36 Stunden später gewann seine Mannschaft mit 3:0 beim ambitionierten BW Hollage II.

Es war ein gutklassiges Testspiel von beiden Mannschaften. Der frühen Führung durch den erst 18-jährigen Neuzugang Philip Muth lies ein weiterer Neuling - der 19-jährige Demians Dudums - einen Doppelpack zum am Ende verdienten 3:0-Auswärtssieg für den Bezirksligisten TSV Venne folgen.

"Wir sind heute von Anfang an deutlich besser ins Spiel gekommen und hatten einige richtig gute Abläufe. In beiden Halbzeiten waren wir spielbestimmend. Ein paar Punkte bleiben trotzdem: Die Rückwärtsbewegung, unsere Chancenverwertung und das konsequente Durchspielen der Angriffe bis zum Ende können noch verbessert werden. Aber insgesamt können wir mit dem Auftritt sehr zufrieden sein. Gerade spielerisch war das heute ein klarer Schritt nach vorn im Vergleich zum Spiel gegen Bad Essen. Jetzt geht es darum, diese sehr guten Ansätze weiter zu verfeinern und das Maximum aus der Mannschaft herauszuholen."

Bereits am kommenden Mittwoch geht es mit dem nächsten Testspiel für den TSV Venne weiter. Um 20.00 spielt das Niehaus-Team beim westfälischen Bezirksligisten TuS Dielingen. BW Hollage II tritt zum nächsten Testspiel am kommenden Sonntag um 14.00 Uhr beim vom ehemaligen Hollager Coach Nico Fehlhauer trainierten Pokalsieger VFL Kloster Oesede an.