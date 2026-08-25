TSV Vellmar verpflichtet Nico Weller! 

Nico Weller trägt ab sofort das Trikot des TSV Vellmar. Der 26-jährige Offensivspieler kommt mit mehrjähriger Kreisoberliga- und Gruppenliga-Erfahrung nach Frommershausen und war über Jahre eines der prägenden Gesichter des Espenauer Fußballs. Seine Zahlen aus dieser Zeit sprechen dabei für sich: 80 Tore und 38 Assists in 144 Pflichtspielen für den SV Espenau.
Seine Geschichte mit dem TSV reicht weit zurück: Von 2004 bis 2012 spielte Nico in der TSV- Jugend, bevor sein Weg nach Espenau führte.
Dass ein Spieler mit dieser Qualität den Weg zu uns findet, darf man durchaus als etwas Besonderes bezeichnen. Gleichzeitig passt der Transfer genau zu dem Weg, den der TSV in den vergangenen 3 Jahren eingeschlagen hat: Schritt für Schritt Qualität nach Vellmar zu holen und eine Mannschaft zu entwickeln, die mehr Potenzial hat, als es die aktuelle Spielklasse vielleicht vermuten lässt.
Nach seiner Knieverletzung braucht Nico allerdings noch etwas Zeit. Für einen Einsatz im Spielbetrieb ist es aktuell noch zu früh – er wird daher schrittweise an die volle Belastung herangeführt.
Herzlich willkommen beim TSV, Nico!