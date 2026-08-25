TSV Vellmar verpflichtet Nico Weller! 

Nico Weller trägt ab sofort das Trikot des TSV Vellmar. Der 26-jährige Offensivspieler kommt mit mehrjähriger Kreisoberliga- und Gruppenliga-Erfahrung nach Frommershausen und war über Jahre eines der prägenden Gesichter des Espenauer Fußballs. Seine Zahlen aus dieser Zeit sprechen dabei für sich: 80 Tore und 38 Assists in 144 Pflichtspielen für den SV Espenau.

Seine Geschichte mit dem TSV reicht weit zurück: Von 2004 bis 2012 spielte Nico in der TSV- Jugend, bevor sein Weg nach Espenau führte.