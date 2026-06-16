TSV Vellmar dominiert: Die Elf des Jahres der KLB2 Kassel Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists gepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließt in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Im Tor steht Thomas Cramm vom TSV Vellmar. Der Schlussmann wurde viermal in die Elf der Woche gewählt und sichert sich damit den Platz zwischen den Pfosten. Die Dreierkette bilden Pascal Zeretzke vom VfL Simmershausen, Domenic Henkes vom SV Harleshausen Kassel II und Guiliano Gross vom TSV Vellmar. Zeretzke wurde fünfmal nominiert und steuerte aus der Defensive heraus vier Tore und drei Assists bei. Henkes kam auf drei Nominierungen und sammelte fünf Treffer sowie fünf Vorlagen, Gross komplettiert die Abwehr mit zwei Berufungen in die Spieltagsauswahl.

Im Mittelfeld führt Bennet Würzberg vom TSV Vellmar die Auswahl an. Der 20-Jährige wurde fünfmal in die Elf der Woche gewählt und kam in der Saison auf acht Tore sowie sieben Assists. Neben ihm steht sein Teamkollege Mick Joswig, der viermal nominiert wurde und sechs Treffer sowie fünf Vorlagen verbuchte. Komplettiert wird die Reihe von Selcuk Yikar vom FC Bosna Herzegovina Kassel, der mit elf Toren und 17 Assists zu den auffälligsten Vorbereitern der Liga zählt, sowie Luca Thomas vom VfL Simmershausen, der drei Tore und vier Assists beisteuerte. Im Angriff steht Kenneth Söder vom TSV Vellmar. Der Offensivspieler wurde siebenmal nominiert und lieferte mit 23 Toren sowie drei Assists starke Werte. Neben ihm stehen Alexander Dietze vom VfL Simmershausen, der bei sechs Nominierungen 16 Tore und sieben Assists sammelte, sowie Farid Talamti vom FC Hermannia Kassel. Talamti wurde fünfmal in die Elf der Woche gewählt und traf in der Saison 20-mal, dazu kamen sechs Vorlagen.