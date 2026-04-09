TSV Urdenbach trifft überraschende Trainerwahl

Kai Sluiters wird Trainer des TSV Urdenbach. – Foto: Kai Sluiters

Mit dem 7:3-Sieg im Kellerduell über den SC West fuhr der TSV Urdenbach an Gründonnerstag drei ungemein wichtige Punkte ein. Über den Pflichtsieg über das Tabellenschlusslicht der Kreisliga A Düsseldorf freute sich insgeheim aus der Ferne auch Kai Sluiters. Der 37-Jährige hat schließlich ein persönliches Interesse daran, dass Urdenbach die Liga hält.

Rückkehr des ehemaligen Torjägers

Denn Sluiters wird zur kommenden Saison das Traineramt an der Woermannstraße übernehmen. Den Nachfolger von Mike Kütbach stellte der Klub unter der Woche vor. Für Sluiters selbst schließt sich mit der Rückkehr im Sommer ein Kreis. In der Spielzeit 2016/2017 trug der künftige Coach selbst noch das Urdenbacher Trikot. Unter der Regie von Frank Lippold steuerte der frühere Angreifer sechs Tore zum Klassenerhalt des TSV in der damals noch zweigleisigen Kreisliga A bei. „Damals haben wir uns am letzten Spieltag mit einem 3:2 über Wersten 04 noch Platz acht gesichert“, erinnert sich Sluiters, seinerzeit Schütze zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, zurück. Jener Rang acht reichte gerade noch, damit Urdenbach in der darauffolgenden Saison in der dann eingleisigen A-Klasse mitmischen durfte. In genau dieser Liga möchte Kai Sluiters auch künftig an der Seitenlinie stehen.

Bisherige Erfahrungen als Trainer sammelte er überwiegend in der Kreisliga B. Zuletzt war Sluiters dort für die zweite Mannschaft der SG Benrath-Hassels verantwortlich. Im Oktober des vergangenen Jahres setzte der Klub dem Übungsleiter den Stuhl vor die Türe. Dass es für Sluiters ab Sommer eine Spielklasse höher weitergehen wird, ist noch nicht gesichert.