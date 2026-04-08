TSV Urdenbach stellt neues Trainerteam vor

Es bleibt eine schwierige Saison für den Bezirksliga-Absteiger TSV Urdenbach. Aktuell muss der Verein weiterhin um den Ligaverbleib in der Kreisliga A kämpfen. Für die kommende Saison stellt sich der Abstiegskandidat allerdings neu auf. Dafür stellte der TSV ein neues Trainerteam für die Spielzeit 2026/27 vor - Kai Sluiters, Markus Ruß und Marvin Merken sollen den Verein führen.
Der aktuelle Chefcoach Mike Kütbach und sein Trainerteam haben das Ziel den TSV Urdenbach in der A-Liga zu halten. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit wird ab der kommenden Saison ein neuer Wind beim TSV wehen.
Kai Sluiters, Markus Ruß und Marvin Merken werden den Verein ab der kommenden Spielzeit übernehmen. Das Trainerteam wurde zudem schon in die aktuelle Kaderplanung mit eingebunden und soll den TSV wieder zu alter Stärke verhelfen.
"Wir freuen uns riesig auf die neue Herausforderung beim TSV. Wir drei kennen den Verein aus vergangenen Tagen bestens – teilweise als Spieler intern, oder als Trainer in hitzigen Derbys gegen die Zweitvertretung. Das Feuer aus genau diesen Spielen möchten wir nun in jeder Einheit für Urdenbach an den Tag legen", sagte Schluiters auf der offiziellen Instagram-Seite Urdenbachs.
Der Cheftrainer agierte schon in der Saison 2015/16 als Spieler für den Düsseldorfer Verein. Die letzte Station des Trainerteams war die SG Benrath-Hassels II in der B-Liga.
„Nach vielen Gesprächen mit dem aktuellen Kader empfinden wir es als sehr positiv, dass der Kern auch in der kommenden Saison bestehen bleibt. Wir wollen dem Team unsere Idee vom Fußball vermitteln und alles in die Waagschale werfen, um einen positiven Fußabdruck zu prägen – ganz egal, in welcher Spielklasse wir antreten", erklärte der kommende Übungsleiter. Weiter führte er aus: "Unser langfristiges Ziel ist es, mit einem Mix aus jungen und gestandenen Spielern einen ambitionierten Fußball in Urdenbach zu etablieren.“
Für die aktuelle Spielzeit ist die Mission des Vereins klar: der Klassenerhalt soll gesichert werden und das so früh wie möglich.